Omikron-lettelse sendte danske aktier nordover

Corona-varianten Omikron har de sidste uger skabt ravage på aktiemarkederne. Tirsdag var dog præget af lettelse, da varianten nu ser ud til at være mindre alvorlig end frygtet.

Og risikoen for nye, voldsomme forstyrrelser af markeder og forsyningskæder verden over er dermed mindre.

Det sendte det toneangivende, danske aktieindeks, OMX C25, op med 3,5 procent. Ifølge Marketwire er det indeksets næststørste stigning nogensinde. Indekset blev oprettet i 2016.

- Det er virkelig positivt, når vi ser ud over Europa og på de amerikanske indeks.

- Vi så noget af det i går på de amerikanske indeks på baggrund af kommentarerne fra Anthony Fauci (leder af den amerikanske coronaindsats, red.) om, at Omikron smitter kraftigt, men at det ikke tyder på, at varianten medfører betydeligt pres på sundhedsvæsenet.

- Det er en melding, som risikoaktiver virkelig kan lide, og det ser vi i dag, siger Otto Friedrichsen, der er aktiestrateg hos Formuepleje, til Marketwire.

Med risikoaktiver mener aktiestrategen eksempelvis aktier, der normalt er mere følsomme over for udsving end eksempelvis obligationer.

Tirsdagens stigning er dog kun et plaster på såret i forhold til de fald, frygten for den nye variant har udløst de seneste uger.

Trods tirsdagens stigning er indekset fortsat faldet med 3,3 procent siden 22. november, hvor Omikron begyndte for alvor at tage overskrifter.

Dagens højdespringer var tirsdag medicoselskabet Ambu, der blandt andet laver udstyr til vejrtrækning. Ambu steg med 8,6 procent mens også Vestas og medicinalselskabet Genmab steg betydeligt.

- Dem, der har haft en hård tid, kommer også mest tilbage.

- Ambu har været blandt dem, der har fået mest tæsk, og det samme ser vi med DSV, Genmab og til dels Vestas, sagde Martin Munk, senioraktierådgiver hos Jyske Bank, tidligere på dagen til Marketwire.

Alle 25 aktier i indekset steg dog tirsdag.

/ritzau/