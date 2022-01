Omikron og høj inflation svækker udsigt for global økonomi

Verdensøkonomien er gået ind i 2022 i en svagere position end tidligere spået.

Det konkluderer Den Internationale Valutafond (IMF) i en ny prognose for udsigterne for verdensøkonomien.

Den ventes nu at vokse 4,4 procent i år. I den seneste prognose fra oktober blev der spået en vækst på 4,9 procent.

De lavere udsigter skyldes blandt andet, at flere lande har genindført restriktioner på grund af omikronvarianten.

Artiklen fortsætter under annoncen

Samtidig er inflationen bredt set steget mere end ventet på grund af stigende energipriser og forstyrrelser i forsyningskæden.

Det er især sket i USA, hvor december bød på den højeste inflation siden 1982.

Inflationen er et udtryk for udviklingen i priserne over tid, og i december var de syv procent højere i USA end et år før.

Ifølge Allan Sørensen, cheføkonom i erhvervsorganisationen Dansk Industri, er vækstudsigterne blevet svækket.

- De aktuelle risici hælder til den negative side, hvilket betyder, at der er større chance for at væksten skuffer end overrasker positivt, skriver han i en kommentar.

For eurozonen - landene, der bruger euro - ventes nu en vækst i år på 3,9 procent mod tidligere spået 4,3 procent.

I 2023 ventes en vækst på 3,8 procent for verdensøkonomien og 2,5 procent for eurozonen.

Allan Sørensen vurderer, at problemerne i forsyningskæden vil aftage i løbet af 2022. Jo længere de bliver ved, jo mere presser det inflationen - og væksten.

- Som følge af den seneste tids store prisstigninger på energi og råvarer vil inflationen være høj i 2022.

- Inflationen vil dog være aftagende igennem året, vurderer økonomen.

Han vurderer, at den vil være omkring tre procent i de udviklede lande hen over året. I 2023 vil den aftage til cirka to procent.

IMF blev oprettet i 1947 og arbejder for at sikre stabilitet i den globale økonomi. Blandt andet ved lån til medlemslandene.

/ritzau/