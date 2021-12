Omikron skaber usikkerhed om vinterens flyrejser

Lufthavn frygter, at Omikron skader vinterens rejseaktivitet. Flyselskaber melder om mindre efterspørgsel.

Selv om rejseaktiviteten i de seneste måneder har været ganske høj i Københavns Lufthavn, skaber den nye virusvariant nu tvivl om vinterens rejseaktivitet.

Varianten er "dårligt nyt for rejsebranchen". Det siger kommerciel direktør i lufthavnen Peter Krogsgaard i en pressemeddelelse.

- Allerede nu melder flere flyselskaber om en afmatning i efterspørgslen på flybilletter.

- Siden juli har vi dagligt kunnet notere voksende aktivitet og masser af liv i terminalerne. Men Omikron-varianten er lige nu dårligt nyt for rejsebranchen. Og vi ved reelt ikke, hvilken fremtid vi kigger ind i i de kommende vintermåneder, udtaler han.

Omikron-variantens indflydelse kan mærkes hos pensions- og forsikringsselskabet Alm. Brand. Det har fået 30 procent flere opkald fra bekymrede kunder, siden Omikron blev opdaget i november. Det skriver Alm. Brand i en pressemeddelelse.

Antallet af afbestillinger "er fulgt med i samme omfang", lyder det.

Det er især shoppingture til London, weekendture til Tyskland og juleferier i Norge, Schweiz og Østrig, der bliver aflyst, oplyser Maria Bitsch, der er skadechef for person- og specialskade i Alm. Brand.

Ser man på rejseaktiviteten i lufthavnen i november, var ganske mange passagerer dog igennem terminalerne. 1,3 millioner passagerer rejste igennem Københavns Lufthavn i den periode.

Det er 300.000 færre end oktober. Her kom 1,6 millioner igennem lufthavnen. Det skabte den travleste måned i lufthavnen, siden corona ramte for første gang sidste år.

- Det tyder på, at rejselysten har været opsparet hos danskerne i mange måneder. Men vi må også konstatere, at vi - igen - går ind i en periode med stor usikkerhed om, hvad fremtiden bringer, udtaler Peter Krogsgaard.

Tallene er dog fortsat langt fra 2019-niveauet inden coronakrisen. For eksempel rejste 2,7 millioner passagerer igennem Københavns Lufthavn i oktober 2019.

Peter Krogsgaard understreger, at lufthavnen har fokus på tryghed for de rejsende, mens coronavirusset er til stede verden over.

Ansatte og passagerer skal bære mundbind eller visir. Og der er indsat ekstra rengøring og sprit til hænderne.

/ritzau/