Omkring 20 svenskere er anholdt i lufthavn med sorte penge

Endnu en svensk statsborger er i Københavns Lufthavn blevet hindret i at komme i luften med kurs mod Tyrkiet.

Den 61-årige mand er ligesom en række andre blevet anholdt på grund af mistænkeligt store kontantbeløb i bagagen. Beløbet i den nye sag er cirka 650.000 kroner, oplyser politiet.

Anholdelsen skete onsdag, da toldere havde tjekket mandens to kufferter.

Torsdag skal en dommer i Københavns Byret vurdere, om der er grundlag for at varetægtsfængsle ham, mens politiet undersøger sagen nærmere.

Politiets sigtelse drejer sig om hvidvask. Pengene stammer fra ulovlige aktiviteter, lyder mistanken.

I år har der indtil nu været cirka ti lignende sager om transport af kontanter ud af lufthavnen i Kastrup, oplyser vicepolitiinspektør Peter Reisz i Københavns Politi. Et fællestræk er, at alle pengebudene har haft billet til Tyrkiet.

I alt er omkring 20 personer blevet sigtet i de mange sager, hvoraf nogle drejer sig om flere millioner kroner.

For eksempel blev syv svenske statsborgere anholdt 30. september med i alt 12 millioner kroner.

Nogle af transporterne blev afsløret i februar, men trafikken fortsætter altså på trods af anholdelser og varetægtsfængslinger.

I lufthavnen bruger tolderne blandt andet den specialtrænede hund Andy, når det gælder forsøget på at spotte kontanter i kufferter, rapporterede Ekstra Bladet forleden.

To mænd, der blev afsløret i februar i år, er blevet tiltalt for en lang række pengerejser til Istanbul. I alt skal de have bragt, hvad der svarer til 45 millioner kroner, til Tyrkiet, hævder anklagemyndigheden.

Torsdag fortsætter sagen mod de to mænd i Københavns Byret.

/ritzau/