Omstridt kødhandler slipper for at blive erklæret personlig konkurs

Den omstridte kødhandler Kurt Skare slipper for at blive erklæret personlig konkurs.

Det skriver mediet Finans.dk på baggrund af en aktindsigt i en kendelse fra skifteretten i Esbjerg.

Her er en rekonstruktionsplan for Kurt Skare og hans holdingselskab, Kurt Skare Holding ApS, torsdag blevet godkendt.

Kurt Skare og Skare-koncernen kom i december sidste år i mediernes søgelys.

Det skete, da Fødevarestyrelsen under et kontrolbesøg fandt 250 ton kød, hvoraf noget stammede tilbage fra 2010.

Selskabet Skare Meat Packers blev efterfølgende anmeldt til politiet af Fødevarestyrelsen.

Anmeldelsen gik blandt andet på, at det ifølge Fødevarestyrelsen ikke var muligt at spore det gamle kød til dets oprindelsesland.

I starten af februar gik otte selskaber i Skare-koncernen konkurs, og Kurt Skare kom under personlig rekonstruktion ved skifteretten i Esbjerg.

En rekonstruktion sættes i værk for at redde et insolvent selskab eller i dette tilfælde en privatperson, hvis der er udsigt til, at selskabet eller personen kan blive solvent igen.

Skifteretten har ifølge Finans.dk givet Kurt Skare seks måneder til at gennemføre rekonstruktionsplanen.

Dermed er kødhandleren sikret mod at ende i personlig konkurs det næste halve år.

Det betyder ifølge mediet, at den mangeårige forretningsmand i princippet har mulighed for at købe de konkursramte selskaber i Skare-koncernen.

Kurt Skares samlede ejendomme, kapitalandele, grund og lignende er ifølge mediet opgjort til en værdi på 178 millioner kroner.

/ritzau/