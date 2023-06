Omstridt skattelybank i Schweiz er fortid fra mandag

På mandag er det planen, at den kritiserede bank Credit Suisse fuldt og fast bliver en del af Schweiz største bank, UBS.

- De må allerede have en idé om, hvilke dele af Credit Suisse, der skal leve videre, lukkes eller sælges, siger Andreas Venditti, som er analytiker hos Vontobel, til nyhedsbureauet AFP.

Topchefen i UBS har været ude med meldinger om, at de næste par måneder godt kan blive udfordrende for banken, da fusionen er så omfattende.

Storbanken har ikke just haft lang tid til at få styr på sagerne, da den schweiziske regering, centralbank og andre myndigheder 19. marts i år tvang dem til at købe Credit Suisse for tre milliarder schweizerfranc.

Det svarer til omkring 22,8 milliarder danske kroner.

Tvangskøbet af Credit Suisse blev sat i gang, efter der blev sået stor usikkerhed omkring bankens fortsatte virke.

I løbet af 2022 var banken ude for en stor indlånsudstrømning, da kunderne trak deres penge ud.

Credit Suisse havde dog penge nok på bankbogen til, at de ikke stod i en så usikker position, at der var risiko for kollaps inden for den nærmeste fremtid.

Men efter amerikanske Silicon Valley Bank gik nedenom og hjem netop på grund af udstrømning, skulle der ikke så meget til, før Credit Suisses aktiekurs tog sig nogle massive svingture, som primært gik nedad.

Den 15. marts florerede en video på sociale medier med formanden for storaktionæren Saudi National Bank, som fortalte, at de ikke vil spytte flere penge i den schweiziske bank.

Samme dag tabte Credit Suisse-aktien mere end 30 procent af sin værdi.

Ud over at være Schweiz' andenstørste bank var Credit Suisse også kendt i offentligheden for at have haft en del kontroversielle sager.

I nyere tid har det især været skattely-overførsler, som har bidt banken i hælene.

i 2011 accepterede Credit Suisse en bøde på 150 millioner euro, da det viste sig, at 1100 tyske kunder havde fået hjælp til at undgå at betale skat ved at sende deres penge i skattely i Schweiz.

Det samme skete i 2014, hvor banken erkendte sig skyldige i at have hjulpet amerikanere med at undgå at betale skat. Denne gang blev det en bøde på 2,6 milliarder dollar.

Banken blev fanget for skattelys-finten flere gange siden da, og den har sidenhen været i strid med loven i forbindelse med blandt andet hvidvask af bulgarske narkopenge for over hundrede millioner dollar.

/ritzau/AFP