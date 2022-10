Op mod 400 HK-ansatte nedlægger arbejdet i protest mod chef

Overfusninger og udskamning er en del af kritik mod chef i HK, som har fået ansatte til at nedlægge arbejdet.

Mellem 300-400 medarbejdere i fagforeningen HK har torsdag nedlagt arbejdet.

Det bekræfter forbundssekretær i HK Marianne Heide over for mediet Frihedsbrevet.

Ifølge Frihedsbrevets oplysninger skyldes arbejdsnedlæggelsen en specifik chef, der er utilfredshed med. Der har også været afholdt et krisemøde torsdag.

Forbundsformand i HK Anja C. Jensen vil ikke gå ind i konkrete detaljer om sagen, men siger til mediet:

- Det her, det er virkelig voldsomt. Vi er netop ved at forhandle med medarbejderne, og jeg kan ikke gå ind i specifikke kritikpunkter.

Både Frihedsbrevet og DR er i besiddelse af et dokument med flere kritikpunkter rettet mod den pågældende chef, som er sendt til ledelsen.

Det handler både om overfusninger, udskamning og forskelsbehandling over for medarbejdere, og at medarbejdere er blevet råbt ad.

I et brev til ledelsen fremgår det ifølge Frihedsbrevet, at medarbejderne "ikke har tillid" til den pågældende chef som leder, og at de "ikke får det igen".

Det har ikke været muligt for Ritzau at få en kommentar fra forbundet.

Men pressekontakten oplyser, at arbejdsnedlæggelsen omhandler alle medarbejdere i HK's forbundshus i København.

Her sidder HK's ledelse, a-kasse, medlemshuset og HK's fire sektorer.

Det er de ansatte i huset, undtagen cheferne, som har nedlagt arbejdet.

Hvilken specifik afdeling, vedkommende er leder, vides ikke. Men ifølge Frihedsbrevet har hele huset nedlagt arbejdet i solidaritet med afdelingens ansatte.

Ifølge HK's hjemmeside er der i alt omkring 1200 ansatte i HK på landsplan.

HK er desuden Danmarks næststørste fagforbund målt på medlemmer. Dens cirka 220.000 medlemmer tæller primært funktionærer, der arbejder i butikker og på kontorer.

/ritzau/