Opbremsning i boligpriser letter professors boble-bekymring

Med opbremsningen i boligpriserne har regeringen fået et ekstra argument for ikke at gribe ind.

Det mener økonomiprofessor ved Aarhus Universitet og tidligere overvismand Michael Svarer.

- Det letter i hvert fald bekymringen for, om der er en decideret boligboble, siger han.

På markedet for lejligheder og huse steg priserne 0,2-0,3 procent fra juli til august, viser tal fra Boligsiden.

Det flugter med udviklingen de seneste måneder, hvor der er kommet mere ro på boligmarkedet efter en hektisk udvikling under coronapandemien.

Sommerhuspriserne faldt imidlertid i gennemsnit med 0,3 procent i samme periode, viser tallene, der er blevet korrigeret for sæsonudsving af Nykredit.

Det var første gang i 16 måneder, at gennemsnitsprisen på danske sommerhuse faldt.

/ritzau/