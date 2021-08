Opkøb er med til at fordoble Sydbanks overskud

I årets første seks måneder har Sydbank tæt på fordoblet sit overskud.

Perioden har resulteret i et overskud på 825 millioner kroner før skat hos banken. Samme periode sidste år var det på 415 millioner.

Det viser bankens regnskab, der er offentliggjort onsdag morgen.

Det stigende overskud skyldes, at indtjeningen er steget med 20 procent til 2,3 milliarder kroner - blandt andet efter at Sydbank har købt Alm. Brand Bank.

Banken blev erhvervet i slutningen af sidste år i en handel til 1,8 milliarder kroner. Med i handlen fulgte omkring 55.000 nye kunder.

- En indtjeningsvækst på 20 procent (i den samlede indtjening, red.) er stærk og er effekten af iværksatte tiltag, herunder overtagelsen af Alm. Brand Bank, der står for halvdelen af indtjeningsvæksten, siger topchef Karen Frøsig i en kommentar.

Samtidig har Sydbanks kunder ikke haft så store tab, som banken havde sat penge af til, og de penge har derfor kunnet tilbageføres.

Mange virksomheder har mange penge stående i banken, og derfor hæver Sydbank den rente, der skal betales for at have penge stående.

Erhvervskunderne skal fremover betale en rente på 0,95 procent for deres opsparing. Tidligere skulle betales en rente på 0,75 procent.

Der ændres ikke på, hvor meget privatkunder skal betale for at have penge stående i banken.

Har man over 100.000 kroner på sin almindelige konto i banken, skal man fortsat betale 0,60 procent i rente for opsparing, der overstiger grænsen.

Sydbank er i kategorien over landets vigtigste banker i Danmark, som er udpeget som systemisk vigtige finansielle institutter - kaldet Sifi.

Det er banker eller realkreditinstitutter, der har en størrelse, som vurderes at kunne skabe problemer for dansk økonomi som helhed, hvis deres fundament begynder at skride.

Ud over Sydbank er det Danske Bank, Nykredit Realkredit, Nordea Kredit, Jyske Bank, Spar Nord og DLR Kredit.

/ritzau/