Opkøb sender Jyske Bank-aktien i vejret

Efter en times handel er Jyske Bank-aktien steget med 13 procent fra morgenstunden oven på nyheden om, at banken har indgået aftale om at overtage Handelsbankens aktiviteter i Danmark.

Investorerne belønner altså banken for at have gjort et godt køb. Ifølge Mikkel Emil Jensen, der er senioranalytiker i Sydbank, handler det ikke kun om prisen.

Finansieringen af købet - der kommer til at ske ved udstedelse af obligationer - falder også i god jord.

- Mange havde frygtet, at Jyske Bank ville skaffe pengene ved at udstede nye aktier. Det ville udvande de nuværende ejerandele, og samtidig skal selskaber også typisk skulle give en rabat til de nye aktionærer i den forbindelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Men det slipper man altså for, og det er i høj grad det, investorerne belønner i dag, mener analytikeren.

Han fremhæver også, at Handelsbanken har påtaget sig at betale omkring en milliard kroner for at komme ud af aftalen med datacentralen BEC.

Jyske Bank forventer at kunne opnå besparelser på omkring 300 millioner kroner årligt, når Handelsbanken er fuldt indfaset. Det er i underkanten af, hvad man kunne forvente.

- Det viser, at man har tænkt sig at bevare kulturen og lave en blød overgang uden at splitte Handelsbanken i atomer.

- Der vil være filialoverlap, som kan give nogle besparelser her og nu, men hvad personalet angår, så regner man med, at naturlig afgang kan klare den reduktion, der måtte være nødvendig.

- Derfor kommer kunderne ikke til at mærke ret stor forskel, andet end at der kommer til at stå Jyske Bank på konvolutten i stedet for fremover, siger Mikkel Emil Jensen.

Med opkøbet er yderligere to procent af de danske bankforretninger samlet i et større bankselskab.

Og der er ingen grund til at tro, at konsolideringen af de danske banker stopper her, mener Sydbank-analytikeren.

- Det kan godt være, at den økonomiske usikkerhed her og nu får nogen til at slå bremserne i midlertidigt.

- Men skala er blevet endnu vigtigere for at kunne drive en god bankforretning, fordi der bliver stillet flere og flere lovkrav til bankerne, som mange små og mindre banker får sværere ved at leve op til.

- Derfor vil behovet for sammenlægninger ikke blive mindre fremover, siger Mikkel Emil Jensen.

/ritzau/