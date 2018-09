Test selv: Røde Kors gør det muligt at opleve livet som flygtning med virtual reality

I løbet af efteråret tager Røde Kors Danmark rundt med en ny virtual reality-oplevelse, hvor man kan opleve livet i en libanesisk flygtningelejr. Kristeligt Dagblad har fået lov til at vise en smagsprøve

”Sense of home” (en følelse af hjem) tager beskueren med til en flygtningelejr i Libanon. Her bliver man præsenteret for forskellige syriske flygtninge, der hver især fortæller om deres hverdag, om deres drømme og bekymringer. Med oplevelsen håber Røde Kors at bringe nærområderne tæt på danskerne.

Når man har virtual reality-briller på, er der en sensor, som registrerer hovedbevægelserne og på den måde flytter synsfeltet. Derhjemme foran computeren, er det dog stadig muligt at få en ide om, hvordan det fungerer. Fordi filmen er optaget med et særligt 360° kamera, er det muligt at bevæge synsfeltet med computermusen. Det gør man ved, at klikke med musen på billedet og så bevæge den.

Har man aldrig prøvet virtual reality, kan det være svært at forstå. Kristeligt Dagblad giver her en lille smagsprøve på ”Sense of home”.

Prøv "Sense of home" her

Har man lyst til at se hele filmen og til at prøve den fulde virtual reality oplevelse, er det muligt, når Røde Kors i løbet af den næste måned tager ”A sense of home” med på turne.