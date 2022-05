Optikere og tøjbutikker var mål for tyvebande

Tre mænd er blevet dømt for flere indbrud hos optikere og tøjforretninger flere forskellige steder i landet.

Retten i Viborg har mandag fastsat straffen mellem fængsel i tre år og fængsel i tre år og ni måneder. Det oplyser NSK, National Enhed for Særlig Kriminalitet.

Hele ni gange gik trioen på rov hos optikere. Her blev der fjernet briller og solbriller for cirka 1,8 millioner kroner, fremgår det af en pressemeddelelse.

Forretninger i hele landet blev ofre for trioens forbrydelser.

- Der er sager fra Hørsholm og Charlottenlund i Københavnsområdet, Ringe og Assens på Fyn og fra Haderslev til Thisted i Jylland. Så man kan sige, at de har været alle steder undtagen Bornholm, siger specialanklager Rasmus Gyldenløve Jensen.

Sommerhuse forskellige steder i landet fungerede som base, da de tre gik løs på forretningerne.

Mændene blev anholdt for godt et år siden i et sommerhus ved Fårvang i Midtjylland kort efter et indbrud i en tøjforretning i Skive, oplyser NSK i en pressemeddelelse.

Hjemme hos den yngste af mændene fandt betjentene et afgørende bevis. Nemlig en videooptagelse af et forsøg på rambuktyveri mod en virksomhed i Ballerup.

Denne mand, der er 22 år, var kørende i en Porsche Cayenne, da han blev stoppet af politiet. Han kørte vanvidskørsel, og derfor er bilen blevet konfiskeret.

Store såkaldte muskelbiler blev i flere tilfælde stjålet til brug ved indbruddene, skriver NSK i pressemeddelelsen.

Den 22-årige, der blev idømt tre års fængsel, modtog dommen, mens de to andre på stedet ankede deres domme til landsretten.

/ritzau/