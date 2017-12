Ord gemt i hjertet

”Maria gemte alle disse ord i sit hjerte og grundede over dem.”

Luk. 2, 19

Denne lille sætning er en af de smukkeste i Det Nye Testamente. Lige fra den dag, da englen Gabriel kom til Maria i Nazaret for at fortælle, at hun skulle blive mor til Guds søn og verdens frelser, og indtil den nat, hun fødte Jesus i Betlehem, havde hun oplevet så meget overvældende, at intet menneske ville være i stand til at rumme det. Selv var det næppe helt gået op for hende, hvad der var overgået hende.