Organisation: Tvivlsomt om Danmark får udbyttemilliarder hjem

Det er en "vigtig sejr" for Danmark, at forretningsmanden Sanjay Shah og en række andre personer og selskaber i udbyttesagen skal betale mere end otte milliarder kroner tilbage til Danmark.

Alligevel tvivler generalsekretær i organisationen Oxfam Ibis Lars Koch på, at pengene faktisk finder vej hjem.

Han understreger, at han ikke har retslig eller juridisk indsigt i sagen. Men han har beskæftiget sig med skattely og kapitalflugt over grænser i mange år.

- Dubai har et ønske om at fremstå mere samarbejdsvillig, men de har en forretningsmodel som land, som i høj grad handler om at tiltrække folk, der gerne vil leve i sikkerhed og hemmelighed for sanktioner og retslige tiltag fra andre lande.

- Selv om der er tegn på, at de vil samarbejde mere, så gætter jeg på, at de nok finder en grund til ikke at gøre noget. Det er svært at ramme rige mennesker, når der er lande, som gerne vil beskytte dem, siger han.

Oxfam Ibis er en ulandsorganisation, der arbejder for at bekæmpe ulighed.

Påbuddet om at betale de mange milliarder tilbage blev afgjort i en civil retssag, som Danmark fører i Dubai. Skattestyrelsen i Danmark bekræfter afgørelsen.

For få dage siden afviste en domstol i De Forenede Arabiske Emirater at udlevere Sanjay Shah til retsforfølgelse i Danmark.

Men parallelt med udleveringssagen har de danske skattemyndigheder altså ført en civil retssag i Dubai.

Sanjay Shah er tiltalt for at have bedraget den danske statskasse for over ni milliarder kroner. Han nægter sig skyldig i anklagerne.

Det er ifølge DR indtil videre lykkedes de danske skattemyndigheder at kradse omkring en milliard kroner ind i forlig med formodede udbyttesvindlere.

Men den seneste vurdering lyder, at det kommer til at koste den danske stat 4,3 milliarder kroner i advokatregninger at føre de civile sager.

Det er pengene og ressourcerne værd, for det er vigtigt at få lagt pres på skattely som Dubai, mener Lars Koch.

- Dét at hjælpe skattesvindlere er sværere i dag end for nogle år siden. Man lægger et øget pres, og når der kommer åbninger fra Dubai som den her kendelse, så er det, fordi der er kommet et pres fra Danmark og andre lande.

- Jeg ser det som en strukturel reaktion, men jeg tvivler på, at pengene kommer i kassen i sidste ende, for der er mange muligheder for en fyr som Sanjay Shah og hans rige og dygtige advokater i et land som Dubai. Men jeg håber det.

Kendelsen fra civilretten i Dubai er ikke endelig. De involverede parter har mulighed for at anke den, skriver DR.

/ritzau/