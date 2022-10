Organisationer slår alarm over 88.000 færre faglærte i 2030

88.000 færre faglærte i 2030 får Fagbevægelsens Hovedorganisation til at frygte for den grønne omstilling.

Antallet af faglærte vil mellem 2021 og 2030 falde med 88.000 personer, viser en ny analyse fra Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) ifølge Berlingske.

Tallene får FH til at slå alarm og komme med en kraftig appel til en kommende regering. Organisationen får støtte fra Dansk Industri (DI) og SMVDanmark.

Formand i FH Lizette Risgaard kalder det over for Berlingske et rigtig stort problem. Hun mener, at Danmark bliver et fattigere land, hvis problemet med manglen på faglærte ikke løses.

- Vi kan godt droppe at komme i mål med den grønne omstilling, hvis vi ikke har faglærte til at bygge vindmøllerne. Når du skal have energirenoveret dit private hjem, så er det også faglærte, der kommer og gør det, siger Lizette Risgaard til Berlingske.

- Det er de faglærte, som installerer fjernvarmen. Det gælder også, når vi skal have renoveret skolerne.

Analysen fra FH viser, at 40 procent blandt de 56-65-årige har en erhvervsfaglig uddannelse. I 2030 vil det ifølge analysen være en fjerdedel af de 26-35-årige, der er faglærte.

Ifølge Risgaard er flere midler til erhvervsuddannelserne en del af løsningen, men de unge skal også have et incitament til at søge ind på en erhvervsuddannelse.

Formanden for FH mener, at alle faglærte skal have elevløn.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har i valgkampen åbnet for, at elever på social- og sundhedsassistentuddannelsen skal have elevløn.

Siden har statsministeren også åbnet for, at der skal gives elevløn på andre erhvervsuddannelser.

Cheføkonom i SMVDanmark Martin Kyed siger til Berlingske, at erhvervsuddannelser skal opprioriteres, og at pengene til det skal findes ved at gøre SU fra kandidatuddannelser til et lån.

Også DI's direktør, Lars Sandahl Sørensen, opfordrer i Berlingske til, at manglen på faglærte bør stå forrest i køen for politikerne i valgkampen.

/ritzau/