Dit abonnement får nu mere værdi

Kristeligt Dagblad er ikke bare en avis, man kan læse. Vore abonnenter kan også høre avis. Hver fredag læser vi op mod 30 artikler højt. Det bliver til cirka tre timers lyd, lige til at høre i bilen eller derhjemme via avisens hjemmeside eller app. Sådan har det været i flere måneder. Nu udvider vi avisens lydunivers med programmet Orientalt.

Vi er glade for og stolte over, at vi kan videreføre idéen bag ”Arabiske Stemmer” på P1. Foreløbig kan vore abonnenter se frem til at høre otte afsnit. Vi begynder den 11. maj, og fremover kan du finde et nyt afsnit hver fredag.

Hvis du skal have hjælp til at lytte til avisen eller høre programmet Orientalt, kan du bruge vejledningen herunder eller ringe til avisens kundeservice. Vi er klar til at hjælpe alle.

God fornøjelse!

Erik Bjerager, ansvarshavende chefredaktør og adm. direktør