Oslo: Kunst og kultur for børn og voksne

Norges hovedstad, Oslo, er fuld af smukke seværdigheder og kultur- og kunstoplevelser for både børn og voksne. Find inspiration til din weekendtur eller ferie som turist i Oslo her

Oslo er udover at være Norges hovedstad også landets kulturelle centrum. Byen rummer masser interessante seværdigheder, flere teatre, først og fremmest Nationaltheatret og Det Norske Teatret. Derudover har Oslo også et stort koncerthus, operahus, symfoniorkester samt flere kunstmuseer. Alle disse seværdigheder kombineret med Oslos smukke beliggenhed ud til fjorden, nær vilde naturområder tiltrækker turister fra både ind- og udland.

En by i forandring

Derudover er der de seneste år, blevet bygget på højtryk i Norges hovedstad. Tre nye kulturinstitutioner har ændret Oslos profil meget markant. Det er det nye Nasjonalmuseum, Deichmanske Bibliotek og det nye Munch-museum. Denne stort anlagte offentlige kulturmanifestation kulminerer i 2019-2020 med åbning af alle tre bygninger.

Mod vest i bydelen Tjuvholmen ligger Astrup Fearnley Museet for moderne kunst, tegnet af Renzo Piano (2012). Herfra er der et flot kig ind mod rådhuset fra 1931-1950 med de karakteristiske tårne. Man kan gå eller tage ”trikken” langs kajen på Aker Brygge, hvor man allerede i midten af 1980’erne tog hul på den første afvikling af gamle værftshaller. Her er nu en bilfri promenade og et livligt miljø af caféer, butikker og restauranter samt lokal bådtrafik ud til de mange øer i fjorden.

På vej videre ind mod rådhuset passerer man en stor, trekantet grund. Her lå Vestbanestasjonen som endestation for de vestnorske jernbanelinjer frem til 1989.

Den gamle stationsbygning huser i dag Nobels Fredssenter, og på terrænet bagved opføres det nye Nasjonalmuseum, der samler tre museer for visuel kunst og arkitektur i ét: Nasjonalgalleriet, Kunstindustrimuseet og Museet for Samtidskunst.

Lige ved siden af operaen finder man Oslos hovedbibliotek, Deichmanske Bibliotek.

Norges ældste bibliotek blev grundlagt på Carl Deichmans bogsamling og har lige siden åbningen i 1785 været et offentligt bibliotek. Arkitekterne bag det nye bibliotek, Lund og Hagem, har tegnet et transparent, indbydende centrum i fem etager for viden, medier og debat.

Det nye Munch-museum

Et andet stop langs havnepromenaden er det nye Munch-museum, der nu endelig er ved at tage form efter nogle turbulente års tilløb. Allerede i 2009 vandt spanske Juan Herreros arkitektkonkurrencen om en ny bygning, der kan præsentere og formidle den enorme samling af kunstværker, som Edvard Munch testamenterede til Oslo Kommune ved sin død i 1944.

Ret utraditionelt bygges det nye Munch-museum i højden: 12 etager, der når op i 60 meters højde og bliver beklædt med bølgede, perforerede aluminiumsplader. På den måde vil det store tårn give en illusion af bevægelse, spejle lyset fra fjorden og reflektere de skiftende årstiders himmel over byen. Bygningens øverste del ”knækker” over mod operabygningen og kommer til at indeholde tagterrasser med en fantastisk udsigt over fjorden.

Akershus Fæstning: Oslos mest besøgte seværdighed

Men trods intens byggeaktivitet langs havnefronten i de senere år, fanger en bygning stadig øjet. Akershus Fæstning er over en million årlige besøgende årligt en af Norges mest populære turistattraktioner.

Fæstningens største seværdighed er slottet, der udgør fæstningsområdets højeste punkt. Slottet blev oprindelig opført som en borg tilbage i middelalderen, idet placeringen i bunden af Oslofjorden var strategisk vigtig. Opførelsen begyndte i 1299 på ordre af kong Håkon den Femte. Men slottets to himmelstræbende renæssancetårne, samt slottets nuværende fremtoning kan man takke den danske kong Christian IV for.​​​​​​

Han ombyggede fæstningen til et renæssanceslot, dengang var konge af både Danmark og Norge. Man finder således masser af danske spor, når man spadserer rundt på slottet. Gennem tiden har slottet haft mange funktioner, og det har blandt andet tjent som både kongelig residens og fængsel.

I dag er slottet museum, der giver et interessant indblik i Norges historie. At vandre gennem slottets mange rum giver lige dele gys og beundring, når man passerer gennem dystre fangekældre og storslåede sale med antikke og velholdte møbler samt grandiose malerier.

Læs mere om Akershus Fæstning i Oslo her.

Ekelandsparken: En skulpturpark med kunst og udsigt

Ekelandsparken er også et besøg værd. Særligt fordi skulpturparken er placeret i et vidtstrakt, højtbeliggende naturområde i den sydøstlige del af Oslo med en af de mest spektakulære udsigter over Oslofjorden, man kan forestille sig.

Området er ganske stort omkring 255.000 kvadratmeter med cirka tre kilometer stier og grusveje, der slynger sig gennem skov og åbne sletter.

Sæt to-tre timer af til en kombineret natur- og kulturudflugt fra Oslo centrum og vurdér selv. Tag sporvognen (den lyseblå trik) linje 18 eller 19 og stå af ved Sjømannsskolen. Herfra er der kun ganske kort vej at gå til udgangspunktet ved de gamle schweizervillaer. Man kan også tage turen til fods eller køre i bil ad Kongsveien mod Nordstrand.

Skulpturerne i parken falder i to grupper: de klassisk-figurative og de moderne. Omkring trævillaerne med museum og restaurant Karlsborg Spiseforretning finder man en tæt gruppering af ældre skulpturer (især fra slutningen af 1800-tallet) af kunstnere som Pierre-Auguste Renoir, Auguste Rodin, Aristide Maillol og et enkelt værk af Salvador Dali.

På nuværende tidspunkt er hovedparten af Ekebergparken snarere et stort naturområde med skulpturer end en mere friseret park med en relativt tæt samling skulpturer. Man kan koncentrere sig om én skulptur ad gangen, betragte den på nært hold og på afstand, uden at andre værker forstyrrer oplevelsen.

Læs mere om skulpturparken Ekelandsparken i Oslo her.

Det Internationale Børnekunstmuseum:

Er man afsted med hele familien, findes der også masser af kunst og kultur for børn i alle aldre. Der er adskillige oplagte udflugtsmål i Oslo og omegn. Det Internationale Børnekunstmuseum i Oslo sætter fokus på verden, som den opleves gennem børns øjne.

Museet ligger en beskeden sporvognstur fra Oslos centrum og – med sin kunst ikke blot for børn, men også af børn – er af en ganske særegen karakter. Museet ligger gemt lidt af vejen i et villakvarter, og var det ikke for de farverige skulpturer i haven, havde man næppe gættet, at der bag de hvid- og blåmalede mure lå en farverig verden og et unikt indblik i børnesind verden over.

”Børn er et folk, siger man. Men et folk eksisterer ikke uden kultur. Børn er et folk, som hører fremtiden til. Og så må dette folk have ret til sit eget sprog, sin egen kultur, sin kunst og sin historie.”

Ordene er sagt af museets grundlægger, filminstruktøren Rafael Goldin (1920-1994), og med dette museum har børnene virkelig fået deres egen stemme. Museet blev grundlagt i 1986 af Goldin og hans hustru, og dets grundlæggende funktion er ifølge museet selv at bevare, skabe og formidle børnekunst. Hovedmålsætningen er at fremme børns rettigheder, og man har baseret sig på FN’s Børnekonventions paragraffer 12 og 31, der omhandler henholdsvis børns ret til at sige deres mening og deres ret til leg og fritid. Museets samling rummer værker af børn fra 180 forskellige lande, og det er tankevækkende for alle generationer at få lov at se verden gennem børnenes egne – og meget forskellige – øjne.

Læs mere om Det Internationale Børnekunstmuseum i Oslo her.

Kon-Tiki Museet: Historie og videnskab i øjenhøjde

Kon-Tiki Museet i Oslo fortæller historien om den norske Thor Heyerdahl og hans tømmerflåde, der drev 8000 kilometer over Stillehavet.

Det privatejede museum, der åbnede i 1950 og først som sidst er en hyldest til Thor Heyerdahl og hans eventyr.

Men nu var det jo ikke privatpersonen Thor Heyerdahl, der fascinerende en hel verden, så videre til stedets trækplaster: Kon-Tiki-flåden.

På den øvre etage af museet hænger tømmerflåden opspændt med en model af en 10 meter lang hvalhaj hængende nedenunder.

Men museet er meget mere end Kon-Tiki, for Thor Heyerdahl kunne ikke holde sig i ro efter turen på Stille-havet. Det første, der møder den besøgende i museet, er således sivbåden Ra II. Den og Heyerdahl tog i 1970 turen over Atlanterhavet, året efter at første forsøg med båden Ra I led skibbrud. Senere kom en anden sivbåd, Tigris, til, ja, plus andre ekspeditioner til blandt andet Galapagosøerne, Påskeøen og Peru.

Men hvad drev dog Heyerdahl til denne hyperaktivitet, der i høj grad havde det samme mål for øje: at bevise, at verdenshavene havde været besejlet langt tidligere, end videnskaben generelt antog.

Læs mere om Kon-Tiki Museet i Oslo her.

Fram Museet

Lige ved siden af Kon-Tiki Museet ligger et andet populær seværdighed for hele familien; Fram Museet. Museet er helliget et andet berømt norsk fartøj, nemlig skibet Fram, der ad tre omgange blev brugt til ekspeditioner til Nord- og Sydpolen i perioden 1893-1914. Besøgende kan komme om bord på skibet i museet, ligesom der udstilles masser af udstyr fra ekspeditionerne.

Af andre oplevelser og aktiviteter for børn, kan også Norsk Teknisk Museum anbefales. Det minder lidt om det danske Experimentarium. og skal der mere sug i maven, kan et besøg i tivoliet TusindFryd være sagen. Oslo Reptilpark byder på kryb og kravl, og afhængigt af årstiden kan man tage en tur i enten Oslo Sommerpark eller Leos Legeland.