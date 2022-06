Otte er fængslet efter knivstikkeri i bandemiljø i Odense

Konflikt mellem to kriminelle grupper har ført til endnu en blodig begivenhed. Otte sigtes for drabsforsøg.

Otte unge er blevet varetægtsfængslet i en sag om et groft knivoverfald i bandemiljøet i Odense.

Retten har besluttet at fængsle de otte i fire uger. Det oplyser Fyns Politi sent onsdag aften til Ritzau efter et langvarigt grundlovsforhør.

Forbrydelsen skete i krydset Vollsmose Allé og Kertemindevejen natten til onsdag. Her blev to mænd stukket med kniv efter en påkørsel. Den ene blev ramt 18 gange, har regionalmediet fyens.dk rapporteret.

Opgøret er ifølge politiet endnu et kapitel i en konflikt mellem de to grupperinger 9hunna og NBV, der holder til i Vollsmose og Korsløkkeparken, skriver fyens.dk.

Som følge af volden har politiet indført en såkaldt visitationszone i Vollsmose og i dele af Korsløkkeparken. Det betyder, at retsplejelovens regler om kropsvisitation og ransagning sættes midlertidigt ud af kraft.

Alle otte anholdte sigtes for drabsforsøg og for grov vold. Sent onsdag aften er det ikke hos politiet muligt at få oplyst, om dommeren har fundet mistanken om forsøg på drab begrundet.

Opgøret i krydset kan forbindes med drabet på en 19-årig mand i februar i år, skriver Ekstra Bladet. Adam El-Baiary blev skudt, da han sad i en bil på parkeringspladsen bag KFC og Netto ved krydset Nyborgvej og Ejbygade.

En mand er foreløbig blevet anholdt og fængslet for drabet.

/ritzau/