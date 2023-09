Otte mænd idømmes 87 års fængsel for at stå bag smuglernetværk

Frustrationerne var til at mærke i Østre Landsret torsdag formiddag, da otte mænd blev idømt i alt 87 års fængsel for at stå bag et organiseret smuglernetværk.

Landsretten er i sagen kommet frem til en delvis stadfæstelse af byrettens dom. Her fik i alt ni mænd 117,5 års fængsel. Én er torsdag blevet frifundet.

Det ellers rummelige retslokale var fyldt til bristepunktet, da dommeren læste afgørelsen op.

Det blev for nogle af de dømte efterfulgt af knus til tilhørere, mens én valgte at råbe skældsord efter en kvinde.

De dømte er primært i 20'erne og 30'erne. Kun få er ældre.

Smuglernetværket lykkedes hen over en periode på fem måneder i 2020 at distribuere flere hundrede kilo narko.

Transporten af godt 100 kilo kokain skete med en bil af mærket ”Smart Forfour”, som var forsynet med et hemmeligt rum under passagersædet.

Rummet opdagede politiet ved hjælp af aflytninger i bilen, er det tidligere kommet frem.

Anklagemyndigheden har tidligere givet udtryk for, at bilen var et af de helt centrale omdrejningspunkter i sagen mod de ti mænd.

Flere mænd har været afgørende for, at narkooperationerne kunne lykkes.

Den ene er blevet beskrevet som bagmanden for hele netværket. Han er fortsat på fri fod.

De dømte har haft forskellige roller i netværket, men alle har det til fælles, at de har været involveret i håndteringen af de mange kilo narko.

Det var i september 2020, at politiet slog til mod netværket. Her blev en række af de dømte anholdt forskellige steder på Sjælland.

Flere af de involverede brugte krypterede beskedtjenester som EncroChat og Sky ECC til at håndtere handlen med narkoen.

Sagen har hos politiet fået tilnavnet ”Operation Pitstop”.

Mændene er i landsretten blevet idømt straffe på mellem ti måneders fængsel og 15 års fængsel.

51-årige Hakan Razaki fik den strengeste straf på 15 år.

Mick Gerner Larsen, Aref Salamat Shoar Danesh og Paulo Carandang Fernando, der alle er i 20'erne, fik 14 års fængsel hver.

Omar Kheder Al Hamod fik 12 års fængsel, Nick Egeskov Thomsen fik ti år og Miguel Thomsen fik otte år.

