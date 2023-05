Over 100 klimaaktivister sigtet efter aktion i København

Over 100 personer er blevet sigtet efter en vejblokade arrangeret af Extinction Rebellion fredag på H.C. Andersens Boulevard i København.

Det oplyser organisationen selv i en pressemeddelelse.

En vagthavende chef ved Københavns Politi bekræfter, at der sandsynligvis er tale om over 100 sigtelser.

Protestaktionen varede til over midnat og havde til formål at kritisere indsatsen mod, hvad Extinction Rebellion kalder klima- og økokollapset.

Over 1500 personer deltog ifølge organisationen i fredagens demonstration, der endte i en såkaldt sit-down protest på en af hovedpulsårerne i den københavnske trafik.

Efter midnat forløber trafikken ifølge Københavns Politi igen som normalt.

Oskar Kluge, der deltog i demonstrationen som aktiv i Extinction Rebellion, siger, at det er nødvendigt at forstyrre den offentlige orden for at sætte fokus på klimaet.

- Det er ikke meningen, at vores protester skal gå ud over den enkelte. Det er rettet mod regeringen. Men vi er nødt til at oplyse om situationens alvor, siger han.

Han refererer blandt andet til, at Frans Timmermans, vicepræsident for Europa-Kommissionen, har sagt, at vores børn og børnebørn kommer til at kæmpe krige om mad og vand.

- Når det står så galt til, og vi får at vide, at vores regeringen gang på gang fejler i klimamål, bliver vi nødt til at ruske op i samfundet og forstyrre business as usual, fordi der skal ske noget andet, siger Oskar Kluge.

Det har natten til lørdag ikke været muligt at få en kommentar fra regeringen.

- Vi går sammen og siger, at nu er det nok, og vi skal for det første tage de åbenlyse skridt og omlægge skov- og landbrugsareal, så vi får 30 procent natur i Danmark, siger Oskar Kluge.

Extinction Rebellion har flere gange før arrangeret protestaktioner i København.

Bevægelsen beskriver sig selv som "en international folkebevægelse, der bruger civil ulydighed til at presse regeringer til at handle retfærdigt på klima- og økokollapset".

