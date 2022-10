Voldsom staldbrand nær Viborg har fået tagkonstruktion til at vælte. Brand er endnu ikke under kontrol.

Over 100 søer med smågrise er i fare under gårdbrand nær Viborg

Brandvæsen og myndigheder forsøger tidligt tirsdag morgen at få styr på en gårdbrand nær Viborg.

Over 100 søer og deres smågrise er i fare på grund af branden.

Det oplyser vagtchef Simon Skelkjær fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Anmeldelsen kom omkring klokken 04.00, og indsatsen er fortsat i gang.

- Der er ikke kontrol over ilden, siger vagtchefen kort efter klokken 05.00.

Gården ligger på Nørre Åvej mellem Viborg og Tjele, og der er stærke flammer i en staldbygning, hvor en del af tagkonstruktionen er væltet, forklarer han.

Der er både fare for, at yderligere dele af stalden vælter ned, samt at ilden spreder sig til andre bygninger, oplyser vagtchefen.

Grisenes tilstand kendes endnu ikke.

En dyrlæge er kaldt til for at tilse dyrene, "når det er muligt", siger Simon Skelkjær.

/ritzau/