Taylor Swift kan have hjulpet SAS til passagervækst i maj

Sverige var både vært for årets udgave af Eurovision og en række koncerter med verdensstjernen Taylor Swift i maj.

Det har formentligt været medvirkende til passagervæksten hos luftfartsselskabet SAS i den pågældende måned.

Det mener Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef hos Sydbank.

- SAS må først og fremmest glæde sig over, at passagertallet er kraftigt opadgående, siger han.

I maj rejste godt 2,3 millioner passagerer med selskabet, hvilket svarer til en stigning på otte procent sammenlignet med samme måned sidste år.

- Vi er tilfredse med at se, at passagervolumen fortsætter med at vokse, siger Anko van der Werff, topchef i SAS, i meddelelsen.

Han kan også være tilfreds med, at belægningsgraden - altså andelen af solgte flysæder ud af den samlede kapacitet - vokser.

Det er et skridt på vejen mod at tjene penge, mener Jacob Pedersen.

Mens den høje efterspørgsel hjælper SAS med at fylde sine fly, ser analytikeren omvendt svaghedstegn, når det kommer til billetpriserne.

- Jeg er ret sikker på, at dem, som allerede har købt deres flybilletter til sommer, har betalt ved kasse A. Det er dyre billetter, siger han.

- Men noget tyder på, at det, at både SAS og Norwegian flyver mere end for et år siden, er med til at lægge låg på prisstigningerne.

Det er derimod noget, som vil komme forbrugerne til gode, hvis priserne begynder at falde.

Passagertallene fra SAS kommer, en uge efter at selskabet har aflagt regnskab for perioden november sidste år til april i år.

Selskabet tabte 4,4 milliarder svenske kroner i perioden. Det svarer til 2,8 milliarder kroner.

SAS afventer i øjeblikket, at EU og det svenske retssystem godkender selskabets rekonstruktionsplan. I marts blev planen godkendt af en amerikansk konkursdomstol.

Selskabet forventer at komme helt ud af den konkursbeskyttelse, der har været i gang siden 2022, i løbet af sommeren. Denne tidsplan kan dog ændre sig, skrev SAS i regnskabet.

