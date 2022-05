Over 90 års fængsel i stor sag om pistoler og narko

Det begyndte med politiets fund af 14 pistoler på et værtshus i Odense tilbage i september 2019, og tirsdag er der i Østre Landsret bundet en sløjfe om sagen, som svulmede op til også at dreje sig om store mængder narkotika.

En række tiltalte er samlet idømt mere end 90 års fængsel i den sag, som politiet under efterforskningen kaldte "Operation Copy".

Hovedmanden i affæren, Sonny Couriol, er straffet med fængsel i 20 år. Samme resultat nåede byretten i Odense frem til i marts sidste år, oplyser Statsadvokaten i Viborg, som har ført ankesagen.

20 år er den højst mulige straf i sager, hvor fængsel på livstid ikke kan komme i spil. Og den kræver, at sagen er så grov, at retten er villig til at sprænge strafferammen.

Også syv andre - seks mænd og en kvinde - er ligesom i byretten fundet skyldige.

Én har dog fået en betydeligt lavere straf. Selv om Jacob Brolykke Rasmussen gjorde sig skyldig i andre forhold, er der ifølge landsretten ikke beviser for, at han havde med 21 kilo narko at gøre. Resultatet er blevet fængsel i ni år, hvilket er fem år mindre end i byretten.

De 21 kilo var egentlig koffein, viste det sig, men nogle af de tiltalte troede, at der var tale om amfetamin, og det er den kriminelle hensigt, som er strafbar.

De førnævnte 14 pistoler lå i en sort taske under et bordfodboldbord på Restaurant Østerport på Nyborgvej i Odense. Senere fandt politiet yderligere 40 pistoler i et lagerrum i Årslev, ligesom der på Sjælland lå tre nedgravede pistoler.

Ved domsafsigelsen i byretten sagde en af anklagerne, at sagen er speciel.

- Samtidig er det særdeles glædeligt, at vi i forbindelse med denne sag har fået godt og vel 60 pistoler og ammunition væk fra gaderne og ud af kriminelle hænder, sagde Thomas Huggert.

Landsretten har straffet Steven Salskov Olsen med fængsel i 16 år. Morten Møller Knudsen er idømt 14 år. 12 år er dommen til Rune Fischer Jakobsen, mens Morten Paik Petersen og Lars Jørgensen har fået henholdsvis 11 og 10 år.

Som den eneste fik en 60-årig kvinde skærpet straffen i forhold til byrettens dom. Hun fik et år for hjælp med en mindre mængde kokain.

