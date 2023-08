Over én million svin forsvundet fra de danske stalde

1,2 millioner. Så mange færre grise er der på nuværende tidspunkt i Danmark, end der var på samme tidspunkt sidste år.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Den danske svinebestand var 1. juli 2023 på 11 millioner, hvilket svarer til et fald på ti procent.

Jakob Vesterlund Olsen, seniorrådgiver ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet, peger på de kraftigt stigende foder- og energipriser som en af hovedårsagerne til, at bestanden er faldet.

- Det har fået nogen til at stoppe deres griseproduktion. Man stoppede også med at gøre søerne drægtige, og så går der jo knapt et år, inden den sidste gris er ude af stalden, hvis man har slagtesvin selv. Det er derfor først nu, man rigtigt ser det i tallene, siger han.

Han peger ligeledes på faldet i antallet af søer fra cirka en million til knap 900.000 som en af årsagerne til nedgangen.

Hvis antallet af svin skal stige igen, kræver det ikke kun højere afregningspriser, men også klare rammevilkår og fremtidsudsigter, mener seniorrådgiveren.

- Man skal vide, hvilke forhold man producerer under, blandt andet CO2-afgifter skal være helt på plads, forklarer Jakob Vesterlund Olsen.

- Hvis svinebestanden skal stige igen, så skal der bygges nye stalde til søer. Det gør man kun, hvis man tror på, at det er en god investering. De stalde, hvor man har stoppet produktionen, er typisk nogle ældre stalde, og dem kommer der nok ikke grise i igen, tilføjer han.

Jakob Vesterlund Olsen er skeptisk i forhold til, om svineproduktionen når samme niveau som tidligere.

- Jeg tror, at vi har bundet og er på vej op igen. Siden årsskiftet har det været en bedre forretning at producere svin, og derfor er der nogen, der har købt nye avlsdyr, siger Karsten Flemin og fortsætter:

- Der er ikke noget boom på vej. Men blandt andet fordi foderpriserne er faldet igen, og fordi udbuddet er faldet, mens efterspørgslen er steget, er de tilbageværende svineproducenters indtjening bedre.

