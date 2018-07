Overblik: Forfatteres barndomsland sætter spor i deres bøger

Det sted, man er vokset op, er med til at forme, hvem man bliver. Og for forfatteres vedkommende også, hvilke bøger man skriver. Læs med i serien, hvor Kristeligt Dagblad tager med store danske forfattere hjem til deres barndoms somre og finder spor fra barndommens landskab i deres bøger

Digteren Pia Tafdrup brugte sin barndoms somre i 1950'erne på at betragte livets gang på den gård, hun er vokset op på. Her sad hun i fodenden, når karlene og pigerne kissemissede eller lå i et blomsterbed og så en larve bugte sig, time efter time.

Når hun i dag ser på sine digte, kan hun se, at barndommens landskab helt ubevidst har sat sig spor nærmest overalt. Som i digtsamlingen ”Salamandersol” fra 2012, hvor det i digtet ”Forvisning” hedder:

”Forsommer, lugt af nyslået græs, solstilhed i haven

– men jeg

river i vrede

hovederne af en stor klynge blomster,

de gule, gule i staudebedet, dem

skal ingen andre have, dem

kan jeg ikke længere række hånden ud efter.

Træet med de røde æbler, fuglene, bækken

langs med haven, dyrenes strubevarme, deres ånde.

Saks. Kniv. Le. Væk, væk.

Farvel, karle og piger,

farvel alle, jeg har leget med.”

Pia Tafdrup er langt fra den eneste forfatter for hvem, hjemstavnen har fået en afgørende betydning.

Da Dy Plambeck debutterede som forfatter i 2005, var det med digtsamlingen "Buresø-fortællinger", der er inspireret af forfatterens opvækst i den nordsjællandske landsby Buresø.

”For mig var Buresø et helt naturligt sted at starte mit forfatterskab, for på det tidspunkt i mit liv var det det sted, jeg kendte allerbedst," siger Dy Plambeck.

Hjemstavnen er ens udgangspunkt for livet og former ens måde at forstå verden på, og det er nok grunden til, at så mange forfattere skriver om deres hjemstavn, mener hun.

”En hjemstavn er det sted, man har lært at lugte, føle og smage, og er derfor det sted, der danner grobund for, hvem man bliver," siger Dy Plambeck.

Jens Smærup Sørensens barndom i landsbyen Staun i det nordvestlige Himmerland har også sat tydelige spor i hans forfatterskab. Byens forsamlingshus, hvor familien holdt sine konfirmationer og runde fødselsdage, og som derudover var ramme om årlige traditioner som juletræsfest, høstfest og dilettantforestilling, har Jens Smærup Sørensen udødeliggjort i sin prisbelønnede roman ”Mærkedage” fra 2007.

Huset har dog ikke været brugt som forsamlingshus siden slutningen af 1960’erne og står nu, som resten af landsbyen, som et meget konkret vidnesbyrd om landbokulturens endeligt og modernitetens komme. Et emne, som gennemsyrer hele Jens Smærup Sørensens forfatterskab – og hans liv:

”Det har været der hele tiden, men i mine første udgivelser var det kun noget, jeg strejfede. Dengang var jeg så optaget af den nye verden, jeg var kommet ind i. Allerede i romanen ’Byggeri’ fra 1975 er der dog tilbageglimt af et liv på landet,” siger forfatteren.

Også i Josefine Klougarts forfatterskab står barndommen på Mols centralt. Det ses ikke mindst i debutromanen "Stigninger og fald" om en familie, der er flyttet på landet og lever et liv i Mols' bakkede landskab.

Ifølge hende har sproget brug for konkrete erfaringer, og det kan det sted, en forfatter er opvokset, tilbyde, mener hun.

"På den måde bliver de steder, vi har boet som børn, vigtige. For barndommens landskaber udforsker man jo på en meget mere intens måde, end man udforsker de landskaber på, vi møder som voksne," siger Josefine Klougart.

Suzanne Brøgger har også taget sin opvækst med sig ind i sit forfatterskab. Men det er ikke idylliserede minder om at være barn, der præger fortællingerne. For barndommen var præget af evig frygt og mangel på tryghed. Det fremgår blandt andet af essayet ”Febricitanten” fra samlingen ”Kvælstof” fra 1990, ligesom barndommen i Nærum også har sat sit aftryk på romanen "Til T" fra 2013.

”Det ligger til menneskene at have en idylliseret forestilling om barndommens landskab. Vi har det med at opbygge smukke, nostalgiske barndomsfantasier, der efterfølgende kommer til at lægge illusioner, som hele tiden må punkteres, ned over livet. Det er jeg heldigvis forskånet for. For jeg har ikke en ’grøn var min barndoms dal’-fortælling. Jeg har ikke nogen hjemstavn,” siger Suzanne Brøgger om sin opvækst.