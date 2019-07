Overblik: Her er de senere års gravskændinger

I weekenden blev omkring 100 gravsteder skændet på kirkegården i Hadsund, da gravene blev spraymalet med påskriften ”666”. Her er ti eksempler på gravskændinger i Danmark

Hadsund, 2019

Omkring 100 grave på kirkegården i Hadsund blev i weekenden udsat for hærværk, da gravstenene blev overmalet med påskriften ”666”. Et tal, der sættes i forbindelse med satanisme.

Brøndby, 2015

Mindst 50 grave blev skændet på den muslimske gravplads i Brøndby i juni 2015. Hærværket medførte en større debat, da flere debattører undrede sig over, at politikere først satte gravskænding på dagsordenen, da det var en muslimsk gravplads, som blev ramt.

København, 2015

Forfatteren H.C. Andersens gravsten på Assistens Kirkegård på Nørrebro i København blev overmalet med sølvfarvet tusch i juni 2015. Gerningsmændene havde blandt andet skrevet ”Fuck Danmark” på stenen.

Søby, 2012

I juli 2012 blev over 140 gravsten væltet og flere ødelagt på Søby Kirkegård på Ærø.

Mariager, 2011

86 blev gravsten overmalet med tjæremaling, og der blev malet otte hagekors på kirkens hvidkalkede toiletbygning, da Mariager Kirke og den tilhørende kirkegård i slutningen af september 2011 blev udsat for hærværk.

Bov, 2011

To drenge på bare ni og 10 år væltede i april 2011 60 gravsten og mindesmærker på Bov Kirkegård i Sønderjylland. Da politiet kom for at tale med den 10-åriges forældre, truede drengen både sine forældre og politiet med en køkkenkniv, inden forældrene fik ham overmandet.

Fredericia, 2006

Med få dages mellemrum i december 2006 blev to kirkegårde i Fredericia ramt. Omkring 100 gravsteder på Assistens Kirkegård blev juledag eller julenat udsat for hærværk, og fire dage senere blev 300 gravsten hærget på Christianskirkens kirkegård.

Stenstrup, 2006

17 gravsten blev i marts 2006 sparket omkuld på Stenstrup Kirkegård på Fyn, da en enkelt hærværksmand efter en halfest valgte at afslutte sin aften på kirkegården. I 2006 var landet i det hele taget særlig hårdt ramt af gravskændinger. I alt blev flere end 900 grave skændet rundt omkring i Danmark det år.

Læsø, 2005

Natten til lørdag den 19. november 2005 havde Byrum Kirkegård på Læsø besøg af to gravskændende teenagere, som efter sigende på grund af kedsomhed og i fuldskab væltede 21 gravsten.

København, 2005

I begyndelsen af april 2005 blev 36 gravsteder skændet på Bispebjerg Kirkegård i det nordvestlige København.