Overblik: Her er dommerne i højesteret i USA

Natten til tirsdag blev Amy Coney Barrett godkendt af Senatet som ny højesteretsdommer i USA. Hun blev udnævnt af præsident Donald Trump, og dermed har republikanske præsidenter udnævnt seks ud af ni dommere i højesteret

I både indlandske og udenlandske medier har navnet: Amy Coney Barrett ikke været til at komme udenom. Donald Trump udnævnte hende i september til at være dommer i USA's højesteret, og natten til tirsdag, dansk tid, godkendte senatet hende. Men hvem er de andre ni højesteretsdommere? Og hvilken fløj tilhører de? - Demokraterne eller republikanere?

I princippet skal dommerne agere apolitisk, selvom de er udpeget fra politisk hold. De sager, de skal dømme, er både ankesager og sager af principiel karakter, så deres eget moralkodeks kan i nogle tilfælde spille en rolle.

Det er især spørgsmålet om retten til fri abort, der bliver debatteret i USA, efter at højesteretsdommeren Ruth Bader Ginsburg døde i midten af september. En sag fra 1973 slår fast, at den forfatningssikrede ret til privatliv også giver kvinder ret til at få foretaget aborter. Højesteretten er den sidste ankeinstans, og det, højesteretten i USA arbejder med, er at se på, om lovgivningen og domme er i strid med den amerikanske forfatning. Forfatningen er fra 1787 og kræver i flere tilfælde fortolkning. Derfor håber flere republikanske borgere nu på, at højesteret med et klart flertal af konservative dommere nu kunne se på abortlovgivningen igen.

Under grafikken kan du se, hvem de ni højesteretsdommere er

Clarence Thomas. Udnævnt af George H.W. Bush i 1991.

Clarence Thomas er 72 år gammel og født i Montgomery, Georgia.

Clarence Thomas bliver ofte beskrevet som den med de mest konservative holdninger i højesteretten.

Han har sagt, at afgørelsen af sagen fra 1973, der banede vejen for legaliseret abort i USA, er "uden nogen form for støtte fra forfatningen".

Han stemte imod lovliggørelsen af homovielser i alle 50 stater.

Stephen G. Breyer. Udnævnt af præsident Bill Clinton i 1994.

Stephen G. Breyer er 82 år gammel og født i San Francisco, Californien.

Stephen G. Breyer ser sin opgave i højesteret som at anvende forfatningens værdier på moderne problemstillinger.

Han har konsekvent stemt for abortrettigheder.

Han stemte for lovliggørelsen af homovielser i alle 50 stater.

John G. Roberts. Udnævnt af præsident George W. Bush i 2005.

John G. Roberts er 65 år gammel og født i Buffalo, New York.

John G. Roberts er præsident for højesteretten.

Han betragtes som en konservativ dommer, men har støttet den liberale fløj i højesteretten flere gange.

Han stemte imod lovliggørelsen af homovielser i alle 50 stater.

Samuel A. Alito. Udnævnt af præsident George W. Bush i 2006.

Samuel A. Alito er 70 år gammel og født i Trenton, New Jersey.

Samuel A. Alito bliver betragtet som en af de mest konservative dommere i højesteretten.

Han mener ikke, at forfatningen beskytter retten til abort.

Han stemte imod lovliggørelsen af homovielser i alle 50 stater.

Sonia Sotomayor. Udnævnt af præsident Barack Obama i 2009.

Sonia Sotomayor er 66 år gammel og født i Bronx, New York.

Sonia Sotomayer er den første med latinamerikanske rødder til at besidde dommerembedet i højesteretten.

Hun bliver betragtet som en liberal dommer. Men hendes holdning til abort er stadig usikker, da hun ikke har udtalt sig klart om spørgsmålet og har støttet begge fløje.

Hun stemte for lovliggørelsen af homovielser i alle 50 stater.

Elena Kagan. Udnævnt af præsident Barack Obama i 2010.

Elena Kagan er 60 år gammel og født på Upper West Side, New York.

Elena Kagan bliver betragtet som en del af den liberale fløj i højesteretten, men er en af de mere moderate dommere på den fløj.

Hendes holdning til abort er usikker, da hun har "nægtet at give enten en tommelfinger op eller ned", som hun sagde til sin bekræftelseshøring - en slags jobsamtale foran senatet.

Hun stemte for lovliggørelsen af homovielser i alle 50 stater.

Neil M. Gorsuch. Udnævnt af præsident Donald Trump i 2017.

Neil M. Gorsuch er 53 år gammel og født i Denver, Colorado

Neil Gorsuch betragtes som en konservativ dommer. Han har dog tidligere slået fast, at der i højesteret er brug for dommere, der ikke er bundet af hverken ideologi eller politisk ståsted.

Han har ikke taget officielt stilling til abortspørgsmålet, men hans måde at stemme på i tidligere sager peger på en restriktiv holdning.

I oktober 2020 var Gorsuch med til at afvise en appel fra Kim Davis, en amtmand, der nægtede at udstede ægteskabstilladelser til par af samme køn.

Brett M. Kavanaugh. Udnævnt af præsident Donald Trump i 2018.

Brett M. Kavanaugh er 55 år gammel og født i Washington D.C.

Brett Kavanaugh er kendt for at være ubøjeligt konservativ og er blandt andet blevet omtalt som en ”kriger for religionsfrihed”.

Han har ikke offentligt taget stilling til abortspørgsmålet, men har tidligere afvist at rokke ved "Roe mod Wade"-afgørelsen fra 1973, der sikrede kvinders ret til abort.

Han har tidligere afvist at tage stilling til den lov, der i 2015 sikrede amerikanerne retten til at blive viet med en af samme køn.

Amy Coney Barrett. Udnævnt af præsident Donald Trump i 2020.

Amy Coney Barrett er 48 år gammel og født i New Orleans, Louisiana.