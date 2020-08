Overblik: Her er de skandalesager, der har ramt forsvaret

Løgne, magtmisbrug og magtfuldkommenhed. Skandalerne synes at være uden ende i forsvaret og Forsvarets Efterretningstjeneste, men er sagerne forbundne, og hvad har løgnene egentlig dækket over? Læs mere her

Skandalerne hober sig op på forsvarsminister Trine Bramsens (S) skrivebord.

Senest har hun modtaget en fire bind lang rapport om grove ulovligheder i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), samme dag som en tidligere hærchef i forsvaret blev idømt tre måneders fængsel for en helt anden sag om magtmisbrug.

Kristeligt Dagblad har her samlet et overblik over tre af de største skandaler.

1. Bryllupsinvitationer, nepotisme og magtmisbrug

I oktober 2018 bliver den daværende hærchef Hans-Christian Mathiesen sendt hjem efter mistanke om, at han har misbrugt sin position til at fremme sin kærestes stilling i forsvaret.

Han bliver beskyldt for flere ting. Blandt andet for at have sørget for, at kæresten kom højere op på en liste over kandidater, der søgte en ledende stilling i forsvaret. Han beskyldes også for at have forsøgt at påvirke en oberst til at ansætte hende som major og for at lyve for forsvarschefen om det.

I samme sag bliver han tiltalt for grov pligtforsømmelse og overtrædelse af sin tavshedspligt for at have givet sin kæreste adgang til sin mail i forsvarets e-mailsystem.

Og så skulle han have bedt sin sekretær om at printe og tilskære nogle bryllupskort.

I maj 2020 bliver han først dømt til to måneders fængsel i byretten, men i august samme år skærpes dommen i landsretten til tre måneders ubetinget fængsel.

Tidligere hærchef Hans-Christian Mathiesen bliver her dømt for forsøg på magtmisbrug, pligtforsømmelse og videregivelse af fortrolige oplysninger. Han frifindes til gengæld for den grove pligtforsømmelse i forbindelse med bryllupskortene.

Det er i øvrigt ikke første gang, en højtrangerende i forsvaret kommer i søgelyset på grund af kærester og tjenester. Også tidligere departementschef i Forsvarsministeriet Thomas Ahrenkiel kom i fokus i december 2018, fordi han på et ledelsesmøde var med til at godkende, at hans kæreste - som ingen vidste, han var i et forhold med - fik en bonus på 75.000 kroner og en lønstigning på 1500 kroner om måneden. Thomas Ahrenkiel fik dengang kritik af kammeradvoktaten, fordi han ikke havde erklæret sig inhabil og heller ikke fortalt Forsvarsministeriets personalechef om forholdet.

2. Svindel, bestikkelse og forlagte millioner

Mens sagen om hærchefens kæreste-tjenester forløber, bliver to medarbejdere fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse politianmeldt i december 2019 for svindel, fordi de i årevis har bestilt varer og tjenesteydelser uden opsyn. Ifølge Ritzau er ét af eksemplerne på svindel fra sagen et par cykelskure til 110.800 kroner, som i stedet blev til en faktura på tekøkkener for 188.650 kroner

I samme måned bliver fem personer politianmeldt og bortvist for bestikkelse og groft mandatsvig i forbindelse med en anden sag fra 2016. To af dem er civilt ansatte, og er tiltalt for at have modtaget bestikkelse på 1,8 millioner kroner.

I samme periode, i januar 2020, afdækkes også en sag om misbrug af forsvarets kreditkort. Blandt andet beskriver Berlingske en episode, hvor en kommandørkaptajn har misbrugt sit tjenstligt udleverede kort på en stripklub på Malta.

To chefer afsættes, og også her kommer departementschef Thomas Ahrenkiel i uføre. Flere embedsfolk skulle have forsøgt at advare ham om, hvad der foregik, og han kritiseres af blandt andre statsminister Mette Frederiksen (S) for ikke at have anerkendt problemet.

I juni 2020 annoncerer han, at han i august vil fratræde sin stilling som departementschef og i stedet blive Danmarks ambassadør i Berlin.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) takker Thomas Ahrenkiel for indsatsen og ønsker ham held og lykke i Berlin.

3. Fire ringbind fyldt med magtfuldkommenhed

I august 2020 bevæger skandalerne sig fra administrative fakturaer og ansættelsesblanketter på skrivebordet og ud i efterretningstjenestens operative verden. Her er det forsvarets hemmelige efterretningstjeneste, FE (Forsvarets Efterretningstjeneste), der er blevet set efter i sømmene.

Da det drejer sig om efterretninger, som i sagens natur er hemmelige, får offentligheden ikke præcist at vide, hvad det handler om. Men der er ingen tvivl om, at det er alvorligt.

Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) har i den seneste tid undersøgt en række sager i efterretningstjenesten, og ifølge tilsynets rapport har FE begået en række lovbrud: Undladt at give tilsynet de oplysninger, tilsynet skulle have, løjet for tilsynet, og endda spioneret mod en ansat i selve tilsynet.

Tilsynets rapport er baseret på en eller flere anonyme kilder inden for tjenesten, såkaldte whistleblowere, der har ”sladret” under forudsætning af at kunne forblive anonyme.

Man ved som sagt ikke, hvad der præcist er foregået, men chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen, og to ledende medarbejdere er indtil videre blevet fritaget for tjeneste, Thomas Ahrenkiel skal pludselig ikke længere være Danmarks ambassadør i Berlin og forsvarsminister Trine Bramsen (S) iværksætter en uafhængig undersøgelse.

Denne seneste skandale er særlig alvorlig, og befolkningens og politikernes tillid til forsvaret kan have fået et gevaldigt hak.

Læs mere om forsvarets kultur og hvordan, det kunne gå så vidt, i Kristeligt Dagblads analyse her.