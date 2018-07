Overblik: Her oplever læserne masseturisme i Danmark

Blåvand, København og Skagen er blandt de steder i Danmark, hvor Kristeligt Dagblads brugere oplever, at den øgede turisme har taget overhånd. Gå på opdagelse i det interaktive danmarkskort i bunden af artiklen og læs mere om brugernes oplevelser

Mens de fleste lokalpolitikere ser turister som en ressource, der kan få kommunekassen til at bugne, er mange lokale beboere kritiske over for de ferierende gæster.

Det viser den seneste tids protester fra Blåvand, som blandt andet har været beskrevet i nærværende avis.

Blåvand er dog ikke det eneste sted i landet, hvor det i særlige perioder kan føles som at bo på et levende museum.

Kristeligt Dagblads brugere har gennem de seneste uger berettet om masseturisme flere steder i Danmark, og de steder er nu blevet samlet i kortet nedenfor.

Gå på opdagelse i det interaktive danmarkskort herunder.



Klik på kortet for at læse om brugernes oplevelser med masseturisme.



Blå: 1 bruger har berettet om masseturisme herfra

Gul: 2 brugere har berettet om masseturisme herfra

Rød: +3 brugere har berettet om masseturisme herfra