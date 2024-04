Overborgmester vil følge om hashhandlen rykker andre steder hen

Overborgmester i Københavns Kommune Sophie Hæstorp Andersen (S) vil holde øje med, om hashhandlen flytter andre steder hen, når Pusher Street efter planen lukker endeligt lørdag.

Det siger hun til TV 2.

- Det er noget, jeg holder øje med, og som jeg har tæt kontakt til politiet omkring, lyder det lørdag morgen.

De seneste måneder har der været midlertidige nedlukninger af Pusher Street. Her har man ikke set, at handlen er blusset op andre steder.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Hvis det sker, er man klar til at slå hårdt ned på det, siger hun uden at konkretisere eventuelle konsekvenser.

Lørdag er det planen, at Pusher Streets brosten skal graves op en efter en for at komme narkohandlen på Christiania-gaden til livs.

Til stede vil være repræsentanter fra Christiania, politiet og overborgmesteren selv.

I den kommende tid skal området ændres fuldstændig.

Første etape af renovationsarbejdet omfatter de nedgravede rør og bygningerne omkring gaden.

Pusher Streets skæbne blev besluttet på et fællesmøde på Christiania den 27. august sidste år.

/ritzau/