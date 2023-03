Overenskomst for byggeriet giver særligt løft til udenlandske arbejdere

Dansk Industri Byggeri og 3F Byggegruppen er kommet til enighed om nye toårige overenskomster, der gælder for cirka 165.000 ansatte i byggeindustrien.

Ifølge en pressemeddelelse fra 3F Byggegruppen sikrer den nye overenskomst udenlandsk arbejdskraft et ekstraordinært boligtillæg på op til 25 kroner i timen i de første fire måneder, man arbejder i Danmark.

Hvis arbejdsgiveren ikke har stillet en passende bolig til rådighed i løbet af de fire måneder, kan man få tillægget i op til 12 måneder.

- Det er et nybrud i vores overenskomster og første gang, vi kan præsentere et særligt indkomstløft til de lavest lønnede udenlandske kolleger, siger Claus von Elling, som er formand for 3F Byggegruppen.

- Boligtillægget er en atypisk måde at løse en velkendt udfordring på, men det er en god løsning.

Tillægget er "skræddersyet til målgruppen", forklarer Dansk Industris forhandlingsleder, vicedirektør Niels Grøn ifølge en pressemeddelelse.

- For det sikrer udenlandske medarbejdere rimelige økonomiske rammer under deres ophold i Danmark, siger han.

Prislisterne, som danner grundlag for akkordarbejde, stiger med 4 procent i 2023 og 3,9 procent i 2024. Minimumssatserne stiger med 4,5 kroner i både 2023 og 2024.

- Det har været en dyr aftale, men det er også en ansvarlig aftale, siger Niels Grøn på pressemødet om aftalen.

Man kan som ansat også se frem til en stigning på 2 procentpoint mere i pensionsbidrag. Fritvalgsordningen hedder nu "særlig lønopsparing". Arbejdsgivernes indbetaling på den stiger over to år med 1,8 procentpoint.

- Disse stigninger er i høj grad - sammen med de kommende lokale lønforhandlinger på virksomhederne - med til at sikre vores medlemmers købekraft i usikre tider med høj inflation, siger Claus von Elling.

For elever og lærlinge er der sikret et generelt lønløft på otte procent over de to år. Arbejdsgivernes indbetalinger til den særlige lønopsparing hæves også med to procent.

/ritzau/