Overfald med knust flaske koster seks år og udvisning

Der var tale om et drabsforsøg og ikke kun grov vold, da en 53-årig mand i december sidste år blev overfaldet foran Bodegaen i midten af Aarhus.

Det slår Retten i Aarhus fast i en dom tirsdag, hvor den idømmer den 33-årige Omar Mohammed Gabow seks års fængsel. Samtidig udvises somalieren af Danmark med et indrejseforbud i 12 år.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Overfaldet fandt sted 4. december sidste år omkring klokken 05.45 om morgenen, hvor de to mænd var kommet i uoverensstemmelser i nattelivet.

Omar Mohammed Gabow ventede uden for Bodegaen på Åboulevarden. Her stak han den 53-årige mand gentagne gange med en knust flaske. Overfaldet stoppede først, da nogle vidner trak den 33-årige væk.

Efterfølgende blev offeret bragt på hospitalet og behandlet for alvorlige skader i hals og hovedbund.

Specialanklager Dorthe Lysgaard har ført sagen for anklagemyndigheden, som havde rejst tiltale for drabsforsøg, hvilket retten også har dømt for.

- Når man så målrettet angriber en anden person og stikker ham i halsen flere gange, så må man vide, at der er en overhængende risiko for, at det kan ende med dødelig udgang, og offeret fik jo også potentielt livstruende skader.

- Sagen stod stærkt på grund af vidneudsagn og ikke mindst videoovervågning fra nattelivet, der dokumenterede, hvordan overfaldet fandt sted, siger specialanklager Dorthe Lysgaard i pressemeddelelsen.

Omar Mohammed Gabow har i retten erkendt at have overfaldet den 53-årige, men han nægtede, at der var tale om et forsøg på manddrab.

Han har anket dommen til landsretten.

