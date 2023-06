Overgrebstiltalt tilbød sin fodboldtrøje til kvinde inden hotelmøde

En ung kvinde kunne få en personlig fodboldtrøje fra en professionel fodboldspiller, hvis hun ville besøge ham på et hotel i København sidste år.

Det er tirsdag kommet frem i Københavns Byret, hvor der er blevet taget hul på sagen mod ham.

Her er han tiltalt for et seksuelt overgreb på kvinden og krænkelser af yderligere to kvinder.

De to stødte første gang på hinanden på det sociale medie Instagram, hvor hun ifølge fodboldspilleren kontaktede ham – lige som mange andre ”fans” også gjorde, lyder det fra den tiltalte tirsdag.

- Der er mange, som skriver til mig, men det er kun få af dem, jeg svarer, fortæller han.

Siden udviklede korrespondancerne sig til at være af mere flirtende karakter, og kvinden begyndte at sende billeder af sin krop til ham, lyder det videre.

De mødtes også personligt. Det skete blandt andet en sen eftermiddag i april sidste år, hvor kvinden besøgte ham, mens han opholdt sig på Hotel Imperial i København.

Inden da havde han sendt et billede af den personlige fodboldtrøje til hende og spurgt, om hun ville have den.

Fodboldspilleren er beskyttet af et navneforbud, hvorfor det ikke er muligt at komme nærmere ind på, hvem den pågældende spiller er, eller hvilken klub han er en del af.

Mødet mellem dem handler dog i første omgang ikke om selve fodboldtrøjen, men i stedet om, hvad der helt konkret skete mellem de to den aprilaften på hotellet.

Ifølge anklagemyndigheden har han udsat hende for blufærdighedskrænkelse, forsøg på voldtægt og voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje.

Han erkender at have befølt hende på brysterne, og at han har forsøgt at have samleje med hende.

Men han nægter imidlertid, at hun har afvist tilnærmelserne, som det ellers fremgår af anklageskriftet. Han nægter derfor også, at der skulle være tale om voldtægt.

- Hun sagde ikke ”nej” på noget tidspunkt, siger han med henvisning til mødet mellem de to på hans hotelværelse.

Tirsdag har anklageren i sagen blandt andet fremlagt en samtale mellem de to, som har fundet sted på det sociale medie Snapchat. Samtalen fandt sted kort, efter at hun havde forladt hotellet.

I beskederne anklager kvinden ham for voldtægt og for, at han på trods af ”10.000 afvisninger” fortsatte sine tilnærmelser.

Han har tidligere nægtet sig skyldig i anklagerne, og det har han gjort igen tirsdag.

