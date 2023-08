Overlevende fra Christiania-skyderi blev ramt af seks skud

En af de overlevende fra skyderiet på Christiania, der fandt sted lørdag aften, blev ramt af i alt seks skud.

Det fremgår af sigtelsen mod en 18-årig mand, der søndag blev varetægtsfængslet i sagen.

Tre andre, som ligeledes overlevede skyderiet, blev ramt af ét skud hver.

Skyderiet skete lørdag klokken 19.25, da to uidentificerede gerningsmænd indfandt sig ved bygningen Stjerneskibet på Christiania.

Artiklen fortsætter under annoncen

De brugte flere skydevåben til at udføre skyderiet, siger politiet.

En 30-årig mand mistede livet efter at være blevet ramt af "adskillige skud".

Den 18-årige mand, som blev varetægtsfængslet i sagen, nægter sig skyldig.

Den unge mand menes imidlertid ikke at være en af de to maskerede mænd, der affyrede skud. Det betyder, at politiet fortsat leder efter de to medgerningsmænd.

Ifølge TV 2 og B.T. var offeret prøvemedlem i Hells Angels.

I kølvandet på skyderiet har National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) udarbejdet et såkaldt konfliktnotat.

Her fremgår det, at der verserer en voldelig konflikt mellem rockergruppen Hells Angels og den forbudte bande Loyal To Familia (LTF).

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er NSK’s vurdering, at LTF Loyal To Familia BGP og Hells Angels MC som led i konflikten har anvendt skydevåben eller våben eller eksplosivstoffer, som på grund af deres særdeles farlige karakter er egnet til at forvolde betydelig skade, skriver enheden.

- NSK vurderer endvidere, at Hells Angels MC har stået bag en eller flere voldelige hændelser af denne karakter, som er rettet mod LTF Loyal To Familia BGP, og at LTF Loyal To Familia BGP tilsvarende har stået bag en eller flere voldelige hændelser af denne karakter, som er rettet mod Hells Angels MC.

Drabet har også fået beboerne på Christiania, christianitterne, til at reagere.

De besluttede på et fællesmøde søndag aften, at man vil have Pusher Street endegyldigt lukket.

Det er tilsyneladende første gang, at et samlet Christiania melder det ud.

Gaden er kendt for at være centrum for den organiserede hashhandel på Christiania.

/ritzau/