Overnatningssteder havde rekordtravlt i oktober

Der var rekordtravlt i den danske overnatningsbranche i oktober.

Kigges der samlet på landets hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem i oktober, var der 2,7 millioner overnatninger.

Det er rekord for oktober, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Der er dog stor forskel på, hvor travlt de forskellige steder har haft.

Samme måned sidste år var der 1 million overnatninger. I oktober 2019, som havde den hidtidige rekord, var der knap 2,4 millioner overnatninger.

Tallene fra Danmarks Statistik dækker over store forskelle. Det fortæller privatøkonom Brian Friis Helmer fra Arbejdernes Landsbank.

For mens for eksempel campingpladserne klarer sig godt, lider hotellerne under, at der har manglet gæster fra udlandet.

Han forventer, at den todelte branche, der har været under krisen, vil fortsætte i den kommende tid.

- Campingpladser og feriehuse vil trække læsset, mens det ser sværere ud for de øvrige aktører i branchen, som især mangler de udenlandske gæster.

- Herudover ligger det øgede smittetal og restriktioner som en dyne af usikkerhed hen over branchen, skriver han i en kommentar.

Tidligere har tal vist, at der i feriehusene var rekordtravlt i oktober.

/ritzau/