Overrasker økonomer: Stadigt færre modtager kontanthjælp

Der er fortsat færre mennesker i Danmark, der modtager en kontanthjælpsydelse.

Det viser tal fra Danmarks Statistik, som er blevet offentliggjort torsdag morgen.

I løbet af årets første tre måneder faldt antallet af kontanthjælpsmodtagere med 2200. Det svarer til et fald på 2,2 procent i forhold til udgangen af 2022.

I slutningen af marts var der dermed 95.900 personer, der modtog en kontanthjælpsydelse ifølge Danmarks Statistik.

Ser man det i lyset af den høje inflation og de stigende renter, er det overraskende, at antallet af kontanthjælpsmodtagere fortsætter nedad.

Det mener Erik Bjørsted, cheføkonom i fagforbundet Dansk Metal.

- Når man tænker på de chok, økonomien har været udsat for, er det vildt overraskende, at antallet af kontanthjælpsmodtagere fortsætter med at falde, skriver han i en kommentar til tallene.

- Men på trods af inflationskrisen har arbejdsgiverne manglet arbejdskraft, og det gør de stadigvæk.

Udviklingen kommer også bag på Kristian Skriver. Han er seniorøkonom i interesseorganisationen Dansk Erhverv.

- Arbejdsmarkedet er overraskende robust overfor den økonomiske modvind. Det skal dog ses i lyset af, at der typisk går noget tid fra, at aktiviteterne aftager, til at det for alvor rammer arbejdsmarkedet, skriver han.

Kristian Skriver peger på, at den seneste tids mangel på arbejdskraft formentlig har fået virksomhederne til at holde længere på medarbejderne.

Antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet blandt alle aldersgrupper. Dog sås det største fald for de 40-66-årige. Her faldt antallet med 2,7 procent.

Også udviklingen i beskæftigelsen har den seneste tid afspejlet et robust arbejdsmarked.

Antallet af lønmodtagere i Danmark steg endnu engang i april. Nu har næsten tre millioner mennesker et lønnet arbejdet.

/ritzau/