Overvågning og gps-oplysninger sendte politi på sporet af drabstiltalt

Billeder fra et overvågningskamera og gps-oplysninger fra tiltaltes bil spiller en afgørende rolle i retssagen mod en 37-årig mand tiltalt for drab på Mia Skadhauge Stevn.

Det oplyser specialanklager Mette Bendix onsdag, da hun præsenterer beviserne i sagen onsdag formiddag i Retten i Aalborg.

Videoovervågning fra Vesterbro i Aalborg viser ifølge anklageren, at den 22-årige sygeplejestuderende satte sig ind i en mørk bil søndag morgen 6. februar 2022 omkring klokken 6.09.

Politiet begyndte at lede efter en lignende bil på andre af byens overvågningskameraer.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det lykkedes at finde frem til bilen på et overvågningskamera på et hotel. Her kunne man se nummerpladen på bilen, som var registreret til at tilhøre den drabstiltalte.

Bilen var udstyret med en gps-sender, der registrerer bilens færden.

Den kunne ifølge anklageren manuelt slås til og fra. På gerningstidspunktet var den slået manuelt fra.

Men hos det firma, der lagrer gps-oplysningerne, var der ifølge anklageren sket en fejl.

Det betød, at gps-oplysningerne alligevel blev registreret.

Derfor kunne politiet se, at den tiltaltes bil efter turen forbi Vesterbro i Aalborg kørte nordpå.

Politiet kunne også se, at politiet kørte til et skovområde omkring Hammer Bakker nord for Aalborg.

Her fandt politiet efterfølgende et sæt nøgler tilhørende Mia Skadhauge Stevn samt en hårelastik med DNA, som med størst mulig sandsynlighed stammer fra den afdøde.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det fremgår af anklageskriftet, at ligdele er blevet forsøgt opløst med blandt andet kaustisk soda.

Endelig peger gps-oplysningerne på, at tiltaltes bil var i skovområdet ved Dronninglund Storskov.

Det er her, politiet fandt resterne af Mia Skadhauge Stevn.

Den tiltalte blev anholdt tre dage efter Mias forsvinden. Samme dag blev en jævnaldrende kammerat anholdt.

Kammeraten blev også sigtet for drab, men efterforskningen viste ifølge anklageren, at han ikke havde noget med sagen at gøre.

Den tiltalte har erkendt sig skyldig i usømmelig behandling af lig. Han nægter at have voldtaget og dræbt Mia Skadhauge Stevn.

Efter en pause ventes den tiltalte ventes at afgive forklaring i retten.

Der falder dom i sagen i slutningen af juni.

/ritzau/