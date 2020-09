Trods tilbageslag og nye restriktioner: Danskerne bevarer corona-optimismen

Flere steder i landet skal man igen vænne sig til maksimalt at samles 50 mennesker, arbejde hjemme og gå tidligt hjem fra nattelivet. Alligevel er der overordnet set ikke metaltræthed at spore hos befolkningen, siger ekspert

Det var en alvorlig Magnus Heunicke (S), der mandag havde indkaldt til pressemøde om landets coronasituation.

Smittetallet er stigende, især i København og Odense, og sundhedsministeren havde da også nye – eller måske rettere sagt gamle – restriktioner med til pressemødet.

Det betyder, at forsamlingsforbuddet i 18 kommuner igen indskrænkes til maksimalt 50 personer, ansatte skal så vidt muligt arbejde hjemmefra, og barer, værtshuse og diskoteker skal, blandt andet i hovedstadsområdet, igen lukke til midnat og ikke som i den seneste tid først klokken 02.00.

Tilbageslaget kunne måske tænkes at medføre en form for metaltræthed hos befolkningen, som i et halvt år har levet med forskellige grader af coronarestriktioner. På fredag er det præcis seks måneder siden, at statsminister Mette Frederiksen (S) bebudede regeringens historiske nedlukning af landet.

Det lader dog ikke umiddelbart til at være tilfældet, forklarer Michael Bang Petersen, der er professor i statskundskab ved Aarhus Universitet og leder af universitetets Hope-projekt, som ved hjælp af spørgeskemaundersøgelser monitorerer befolkningens holdninger og ageren under coronakrisen.

”Den overordnede tendens er ikke, at befolkningen har givet op. Den forholder sig fleksibelt til de meldinger, der kommer. Vi kunne for eksempel se under udbruddet i Aarhus i begyndelsen af august, at optimismen falder rimelig hurtigt, når der sker tilbagefald, men stiger igen, så snart udbruddet ser ud til at være under kontrol,” siger han.

Dog er der muligvis sket et skred i den måde, sundhedsmyndighedernes råd og anbefalinger fortolkes på. Der er stadigvæk stor velvillighed til at overholde rådene, men det er ikke sikkert, at folk hører helt det samme, når de får at vide, at de skal holde afstand, som de hørte i foråret, forklarer Michael Bang Petersen.

”Danskerne svarer i hvert fald, at de ikke føler sig lige så begrænset af rådene, som de gjorde tidligere,” siger han.

Ifølge professoren kan der selvfølgelig godt være en grænse for, hvor længe befolkningen vil være med. Men hvis restriktionerne ”holdes inden for rimelighedens grænser”, forudser han ikke, at der i Danmark vil opstå en bred modstand mod myndighedernes tiltag. Heller ikke selvom den andel af befolkningen, der bakker op om regeringens coronahåndtering, over de seneste måneder er faldet fra cirka 90 procent til på nuværende tidspunkt at ligge på omkring 70 til 75 procent.

”Da der i Danmark i forvejen var stor tillid til institutionerne og det politiske system, er der ikke noget, som tyder på, at coronakrisen vil skabe en større opstand i befolkningen. Men det vil altid skabe politisk konflikt og brudflader, når nogle skal ’betale’ for andre, som det for eksempel er tilfældet med de unge, der ikke kan gå ud i nattelivet i det omfang, de er vant til. Derfor kan der i nogle samfundsgrupper være større modstand end i andre.”

Heller ikke Henrik Lyng, der er psykolog og direktør i Center for Beredskabspsykologi, forudser, at danskerne når en grænse, hvor den brede befolkning ikke længere vil spille med på den melodi, der bliver slået an af myndighederne.

”Vi har gennem det seneste halve år set, at det rent faktisk har nogle konsekvenser, hvis man ikke tager mundbind på, eller hvis man forsamles flere end det tilladte. Det er ved at være gået op for folk, at fælden klapper, hvis man ikke efterlever reglerne. Rigspolitichefen har flere gange under coronakrisen været ude at sige, at selvom de langt hen ad vejen vil gå dialogens vej, er de også parate til at udskrive bøder, hvis reglerne ikke overholdes. Det er vigtigt, at myndighederne har været så tydelige,” siger Henrik Lyng og fortsætter:

”Det, der kendetegner et robust og trygt samfund, er, at borgene har tillid til myndighederne, og at hvis man gør, som myndighederne siger – også selvom man er uenig – så går det hele lidt lettere. Det tror jeg, at de fleste er blevet bevidste om.”

Restriktionerne, som sundhedsminister Magnus Heunicke annoncerede for 17 kommuner i hovedstadsområdet og for Odense Kommune, gælder foreløbig til 22. september.