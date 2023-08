På 12 år vil antallet af faglærte falde med 150.000

Over de næste 12 år falder antallet af faglærte i arbejdsstyrken med 150.000 personer.

Det viser en ny analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA), skriver Jyllands-Posten.

Store årgange af faglærte forlader arbejdsmarkedet i årene fremover, og det er ikke lykkedes at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse.

Det er baggrunden for det store fald, fremgår det af analysen. Faldet er bredt funderet over flere brancher, men nogle bliver dog særlig hårdt ramt.

Analysen viser, at der i 2035 vil være halvt så mange svagstrømsteknikere og 40 procent færre industriteknikere.

Svagstrømsteknikere fremstiller og reparerer elektronisk udstyr i blandt andet satellitter og hospitalsudstyr, hvor industriteknikere blandt andet fremstiller og vedligeholder maskiner og produktionsanlæg.

- Det alarmerende er sådan set, at det er så bredt. Det nemme ville være, hvis der var ét sted, hvor vi kunne sætte ind. Men efter min bedste overbevisning er manglen på kvalificeret arbejdskraft den største udfordring, som dansk økonomi står overfor.

Det siger administrerende direktør i DA, Jacob Holbraad, til Jyllands-Posten.

Faggrupper, hvor faldet i analysen ligger på 30 til 40 procent eller mere, er blandt andet også bagere, tekniske tegnere og kontoruddannede. Derudover vil der være 16 procent færre frisører, skriver mediet.

En analyse fra tidligere i august, som ingeniørvirksomheden Cowi har lavet for organisationen Industriens Uddannelser, anslår, at der i 2030 er brug for 126.000 ekstra ansatte i industrien, hvis målet om at reducere udledningen med 70 procent skal nås.

Ifølge analysen vil der eksempelvis være stort behov for smede, industriteknikere og mekanikere.

Det er især fremrykning af målet om klimaneutralitet til 2045 og planer om udbygning af havvind og anlæg med Power-to-X-teknologi, der kan omdanne strøm til grønt brændstof, som øger behovet for arbejdskraft.

/ritzau/