På vandretur gennem den glemte Jægers univers

Et stykkeaf Nordsjælland er blevet befolket med skabninger fra forfatteren Frank Jægers fantasifulde univers. Digterruten står tilbage som et minde om en sorgløs tid i et komplekst liv

Hvis ikke man ved, hvad man skal kigge efter, kan man let komme til at overse ham. Der er ikke meget skiltning, og træskulpturen, der nærmest går i ét med den tætbevoksede natur, ligger tilmed en smule afsides fra stien. Men her står han altså. ”Snedkeren” fra Frank Jægers ”Hverdagshistorier” (1951), som nysgerrigt stikker hovedet ud af et vindue fra sin ark.