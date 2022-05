Pædagogmedhjælper frifundet for voldtægt af børn

En mandlig pædagogmedhjælper er blevet kendt skyldig i blufærdighedskrænkelse af et barn i en børnehave i Taastrup.

Han var tiltalt for at have forgrebet sig på i alt syv børn, men en enig domsmandsret ved Retten i Glostrup har frifundet ham i seks af forholdene.

Med dommen bliver manden frifundet for anklagerne om voldtægt.

Domsmandsretten - en dommer og to domsmænd - fandt ikke, at fem af børnenes forklaring var bevis nok til at dømme manden. I et tilfælde mente dommeren og domsmændene dog, at barnets forklaring var bevis nok.

Den første anklage, der stammer fra 2019, hvor manden arbejdede i en SFO, blev også afvist. Der er ikke kommet nye beviser i sagen, og politiet havde ikke nok til at anklage manden i første omgang, lød det.

Sagen er nu afprøvet i retten, og den kan derfor ikke prøves igen, forklarede dommeren.

Efter domsafsigelsen var der hulk og gråd både blandt tilhørere og den tiltalte. Da den tiltaltes forsvarer ikke kunne være til stede, var det en anden forsvarsadvokat, der var med til at modtage dommen.

Pædagogmedhjælperen har nægtet sig skyldig gennem hele sagen. Han blev anholdt i juni sidste år og har været varetægtsfængslet siden da.

Han er blevet idømt 50 dages fængsel og har mistet retten til at arbejde med børn i to år. Desuden skal han betale erstatning i det ene forhold, han er kendt skyldig i.

Fordi han har været varetægtsfængslet så længe, blev han løsladt efter dommen.

