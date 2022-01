Ifølge sigtelsen smed manden blandt andet slik ind til en 14-årig dreng, som han er dømt for at have krænket.

Pædofildømt fængslet for at overtræde tilhold mod offer 11 gange

En 60-årig mand er fredag i et grundlovsforhør ved Retten i Næstved blevet varetægtsfængslet i knap fire uger for at overtræde et forbud mod at opsøge en mindreårig dreng.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Ifølge TV2 Øst er manden sigtet for 11 forhold, hvor han har overtrådt et tilhold mod en dreng, der i dag er 14 år. Desuden sigtes han for at overtræde den nye lov om stalking.

Forbuddet mod at opsøge den 14-årige fik han i 2009, da han blev idømt ni måneders fængsel for at krænke drengen seksuelt.

Manden er sigtet for på forskellige måder at prøve at komme i kontakt med drengen, skriver TV2 Øst, som var til stede ved grundlovsforhøret.

Den 60-årige er blandt andet sigtet for at smide poser med slik, muslingskaller og penge ind i haven til drengens hus og til et sommerhus, hvor drengen befandt sig.

Derudover er han også sigtet for tre gange at mødes med en anden dreng og give ham penge for at tage kontakt til den 14-årige dreng.

Ifølge TV2 Øst nægter den 60-årige sig skyldig. Han fortalte i grundlovsforhøret, at han på intet tidspunkt har forsøgt at tage kontakt til drengen.

Vicepolitiinspektør Allan Holm understreger i pressemeddelelsen, at det er helt afgørende, at man kontakter politiet, hvis man har kendskab til eller mistanke om, at der er begået noget strafbart.

- Det gælder helt generelt og naturligvis særligt i en sag af den her omhandlede karakter, udtaler han.

/ritzau/