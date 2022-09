Journalisten har blandt andet nægtet sig skyldig i voldtægt. Men et nævningeting har fundet ham skyldig.

Pædofilitiltalt journalist skyldig i at krænke flere børn

Over en årrække har en dansk journalist ved et større dansk medie udsat en række børn for blufærdighedskrænkelser.

Det har et nævningeting ved Retten i Roskilde tirsdag afgjort.

Den 47-årige mand er blandt andet anklaget for at have krænket 31 børns blufærdighed i alt 167 gange. Det skal være sket i perioden 2011-2015. Tre af børnene er hans egne.

Manden har i retten erkendt de fleste forhold, men han afviser, at han har haft til hensigt at krænke sine egne børns blufærdighed.

Det har han dog, fastslår retten, med undtagelse af et enkelt tilfælde.

Anklagemyndigheden mener, at seks af forholdene er så grove, at de må anses som voldtægt. Det er overgreb, som skal have fundet sted i perioden 2012-2013 på fire piger i alderen 4-11 år.

Journalisten mener, at der reelt kun er tale om fire forhold - ikke seks, og han nægter, at der skulle være tale om voldtægt. Dog erkender han blufærdighedskrænkelse, som straffes mildere.

Ved de seks forhold er der tale om videosekvenser, hvor den tiltalte berører pigers underliv, mens de sover. Men retten medgiver, at det bør slås sammen til fire anklager i stedet for seks.

Blandt andet har nævninger og dommere set på en piges hånds placering i to af videoerne og ud fra det vurderet, at videoerne er optaget i umiddelbar forlængelse af hinanden. Dermed skal de to anklager betragtes som ét forhold.

Det samme gælder for overgreb på et andet barn.

Sagen er rejst som en nævningesag, hvilket viser, at anklageren vil kræve mindst fire års fængsel til journalisten. Hvad anklager og forsvarer mener, forbrydelserne skal koste af straf, er endnu uvist.

Der procederes først straf i slutningen af oktober. Næste retsmøde er 26. oktober.

/ritzau/