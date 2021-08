Paludan afviser blufærdighedskrænkelse af børn

Rasmus Paludan nægter at have krænket unge drenges blufærdighed på internettet i form af samtaler med et eksplicit seksuelt indhold.

Afvisningen kommer, efter at Ekstra Bladet fredag kan fortælle om, at Paludan på chatserveren Discord skal have haft samtaler med børn ned til 13 år. Samtaler med detaljer, der ikke er for barneører.

Ekstra Bladet har fremlagt dele af sit materiale over for Red Barnet, som har anmeldt politikeren til politiet.

- Red Barnet er blevet gjort bekendt med dele af det materiale, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, og har vurderet, at noget af indholdet kan være ulovligt og blufærdighedskrænkende, skriver organisationen i en kommentar til Ritzau.

Blufærdighedskrænkelse er omfattet af straffeloven og straffes med fængsel.

Rasmus Paludan afviser imidlertid, at han skulle have krænket nogens blufærdighed.

- Nej, det har jeg bestemt ikke. Og det nægter jeg pure, lyder det fra Stram Kurs-politikeren, hvis parti ved seneste folketingsvalg var tæt på at nå over spærregrænsen.

Ekstra Bladet har haft adgang til et lukket internetforum, hvor Rasmus Paludan ifølge avisen inddrager brugerne i seksuelle fortællinger. Ifølge Ekstra Bladet fremgår det, at nogle brugere er under 15 år og dermed under den seksuelle lavalder.

- I et ret begrænset lukket forum har der været en fri samtale om blandt andet sex. Og det har jeg ikke noget særligt problem med. Medmindre - selvfølgelig - at der har været folk til stede under 15 år, som jeg ikke er bekendt med, siger Rasmus Paludan til Ritzau.

Han fortæller, at der er opdelte fora, og at nogle af disse er begrænset til folk over 15 år.

- Det er noget, vi har været opmærksomme på. At der skulle være steder, hvor man kunne tale om lidt mere voksne ting, hvor man var fyldt 15. Og så nogle steder, hvor man ikke var fyldt 15, og hvor tonen var mindre seksuel.

- Hvis jeg er kommet til at sige noget i det forkerte forum, hvor der har været nogen til stede, der har været under 15, så er det en stor fejl. Og det er selvfølgelig beklageligt, men det er ikke ensbetydende med, at nogen har fået krænket deres blufærdighed, lyder det fra Rasmus Paludan.

Han afviser desuden, at han skulle have haft eksplicit seksuelle samtaler med personer, som ikke først har fortalt, at de er seksuelt aktive.

Den krænkelsesanmeldte politiker oplyser til Ritzau, at han ikke er blevet kontaktet af politiet. Han oplyser desuden, at der ikke er nogen konkrete personer, som har anmeldt ham.

Men hvorfor har Rasmus Paludan overhovedet talt med unge mennesker - og altså angiveligt børn - om sex. Det er der ifølge ham selv en klar grund til.

- Man kan selvfølgelig mene, at politikere ikke børe tale med folk om sex. Men vores målgruppe er jo unge mennesker og især unge mænd. Så det er ikke mærkeligt, at der er mange af dem, der har en samtale med mig, siger Rasmus Paludan.

- Det er primært gamermiljøet, der er på Discord, og det er i 99 procents tilfælde unge mænd, siger han.

/ritzau/