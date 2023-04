Paludan risikerer kørekortet: Livvagt kalder overhaling uforsvarlig

Rasmus Paludan, stifter af partiet Stram Kurs, kæmper tirsdag for at bevare sit kørekort og for at undgå en frihedsstraf for brud på færdselsloven.

Han nægter at have foretaget hasarderede overhalinger, da han en sommerdag i 2020 kom kørende på hovedvejen mellem Viborg og Aarhus.

Retsmødet finder sted i Viborg, men partilederen er ikke fysisk til stede i retten. Han er med på en videoforbindelse fra København.

Paludan erkender at have overhalet fire personbiler og en lastbil den pågældende dag.

Under overhalingen måtte en modkørende lastbil ifølge anklageskriftet foretage en undvigemanøvre for at undgå et direkte sammenstød.

Anklagemyndigheden mener, at Paludan har kørt ”særligt hensynsløst” og med vilje ”fremkaldt nærliggende fare for skade på andres person eller ting”.

Men partilederen afviser og hævder, overhalingerne var fuldt forsvarlige.

Han forklarer, at baggrunden for overhalingerne var, at han var bekymret over hans sikkerhed.

Han førte den leasede Nissan Qashqai, da trafikstrømmen pludselig blev sænket af en lastbil med tømmer længere foran.

- Jeg mente, det var en sikkerhedsmæssig tvivlsom situation, fordi det er meget nemt at angribe mig, hvis jeg er låst inde mellem en række biler med en stor sættevogn foran.

- Jeg vurderede, at det var mest hensigtsmæssigt at overhale de fire personbiler og sættevognen med træstammer, forklarer Rasmus Paludan.

Han er iført en hvid skjorte og sidder med foldede hænder.

I en følgebil sad to livvagter. Den ene af dem afgiver forklaring i retten.

Han har en helt anden udlægning af forløbet end Paludan.

- Overhalingen af lastbilen foregår i en højrekurve, hvor han (Paludan, red.) ikke kan se modkørende. Det er dybt uforsvarligt, det han laver, siger livvagten.

Han forklarer, at en modkørende lastbil var tvunget til at "køre helt ud i rabatten" på grund af Paludans overhaling.

- Vi kan se, der står grus og støv op fra rabatten. Det er meget tydeligt, at hvis ikke den modkørende lastbil havde undveget, havde vi haft et sammenstød, siger livvagten.

De to livvagter vurderer, at Paludans kørsel er så uforsvarlig, at de beslutter sig for at aktivere de blå blink og bringe partilederen til standsning.

- Det er virkelig farligt, det her, både for Rasmus og medtrafikanterne. Det kan vi ikke stå på mål for, og derfor beslutter vi os for at bringe ham til standsning.

Livvagternes oplevelse blev rapporteret videre i systemet og ligger til grund for, at der blev rejst sigtelse mod Paludan.

Retten ventes at afgøre sagen senere på dagen.

