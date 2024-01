Pandora-aktien stiger på børsen efter nye salgstal

Selv om smykkeselskabet Pandora først offentliggør sit årsregnskab om en måneds tid, lukkede selskabets ledelse allerede mandag morgen en smule op for posen ved at offentliggøre salgstallene for fjerde kvartal.

Og de er så gode, at aktien kort efter børsåbning handles 2,7 procent højere, end den gjorde i fredags.

Pandora omsatte i oktober, november og december for 10,8 milliarder kroner mod 9,9 milliarder kroner i samme periode året forinden.

For året som helhed er den organiske vækst opgjort til otte procent, og det er noget bedre end de 5-6 procent, som selskabet selv forventede.

- Pandora formår at vokse i et stærkt udfordret marked, hvor forbrugerne kan se en høj inflation og høje renter. Alligevel ser de ud til at tage markedsandele, siger senioranalytiker Søren Løntoft Hansen fra Sydbank til MarketWire.

Han ser frem til offentliggørelsen af årsregnskabet 7. februar, hvor Pandora også vil fortælle om sine forventninger til regnskabsåret 2024.

Det er særligt salget i USA og Tyskland, der bidrager til omsætningsvæksten i fjerde kvartal, som traditionelt er Pandoras bedste.

Men finansdirektør Anders Boyer kan melde om generel fremgang på de fleste markeder verden over.

- Det er faktisk et langt stykke af vejen den samme historie på tværs af kloden, siger han til MarketWire.

/ritzau/