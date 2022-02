Pandora kommer stærkt tilbage efter coronapræget 2020

Efter et 2020, hvor coronanedlukninger gjorde indhug i omsætning og drift, kan smykkevirksomheden Pandora se tilbage på et 2021, hvor tingene igen nærmede sig normale tilstande.

Årsregnskabet, der er offentliggjort onsdag, viser en omsætning på 23,4 milliarder kroner for hele året, hvilket er 4,4 milliarder mere end året forinden.

Det skyldes blandt andet et succesrigt fjerde kvartal, hvor omsætningen på lige godt ni milliarder kroner er den højeste nogensinde.

Salget er hovedsageligt drevet af høj vækst i USA, hvor forbrugerne ikke har kunnet rejse i samme omfang som tidligere og derfor har brugt penge på andre varer i stedet.

Til gengæld har der været problemer i Kina, hvor coronanedlukninger fortsat driller. Selv om de fleste butikker har kunnet holde åbent, har der ikke været lige så mange kunder forbi som tidligere.

I Europa er omsætningsvæksten hovedsageligt drevet af et højere onlinesalg.

- Vi slutter 2021 på toppen med rekordomsætning i fjerde kvartal, og jeg er tilfreds med, at vi kan øge vores omsætningsmål for 2023 med to milliarder kroner, hedder det i en kommentar til regnskabet fra selskabets administrerende direktør, Alexander Lacik.

68 procent af omsætningen er i øvrigt skabt i Pandoras egne butikker, hvoraf onlinesalget udgør de 26 procent.

Pandora lader de gode resultater komme aktionærerne til gode i form af et udbytte på 16 kroner pr. aktie og et aktietilbagekøbsprogram på 3,3 miliarder kroner.

/ritzau/