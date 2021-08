Pandora ryster nedtur af sig og sælger mere end før corona

Smykkeselskabet Pandora har haft en stor fremgang i salget i første halvdel af 2021. I den periode har en gradvis genåbning i store dele af verden betydet flere kunder i butikkerne.

Salget er i første halvår steget 37 procent til 9,7 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i 2020, hvor den første runde af nedlukninger verden over sendte salget i bakgear.

Det viser selskabets regnskab for andet kvartal.

Fremgangen betyder, at Pandoras salg nu er på et højere niveau end i samme periode af 2019, hvor corona ikke havde ramt verden.

Det højere salg har været med til at sikre et overskud på 1,6 milliarder kroner i første halvår. I samme periode sidste år fik Pandora et underskud på 200 millioner kroner.

Den danske smykkekoncern er fortsat ikke tilbage i en normal situation, selv om langt størstedelen af butikkerne kan holde åbent.

Pandora har omkring 2600 butikker på verdensplan. I andet kvartal var 15 procent af butikkerne lukkede. Det er i midten af august faldet til omkring otte procent.

- Vores stærke momentum fortsatte i andet kvartal, og vi er glade for at kunne fremvise vækst i forhold til 2019. Salget i USA og på nettet var fortsat stærkt, og i Europa er de fleste af vores butikker genåbnet, siger administrerende direktør Alexander Lacik i en kommentar til regnskabet.

Pandora offentliggjorde allerede for halvanden uge siden nogle af regnskabstallene, da selskabet opjusterede sine finansielle forventninger til 2021.

Smykkeselskabet venter for 2021 at kunne øge salget med 16-18 procent sammenlignet med 2020.

/ritzau/