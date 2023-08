Pandora går efter at åbne op mod 125 nye butikker i 2023

Efter et 2022 med usikre forbrugere og coronarestriktioner på det vigtige kinesiske marked, ser smykkevirksomheden Pandora endelig ud til at have vind i sejlene igen.

I årets andet kvartal blev der omsat for 5,9 milliarder kroner, hvilket svarer til en stigning på fem procent sammenlignet med samme periode sidste år.

Det viser dets halvårsregnskab tirsdag morgen.

Det danske selskab må dog se sit overskud skrumpe til 778 millioner kroner fra 934 millioner kroner i samme periode sidste år.

Pandora har blandt andet været i gang med at udvide sit netværk af fysiske butikker. Derfor har højere driftsomkostninger taget en bid af kagen.

I 2023 regner Pandora med at åbne op mod 125 nye butikker.

Set i lyset af den økonomiske usikkerhed det seneste år, er Pandoras topchef, Alexander Lacik, tilfreds med begyndelsen på 2023.

- Vi vil fortsætte med vores strategiske tiltag i anden halvdel af 2023, herunder udvidelsen af vores sortiment inden for diamanter og den løbende udrulning af vores nye butikskoncept Evoke 2.0, siger han i regnskabet.

Det er medvirkende til, at Pandora nu hæver sine forventninger til resten af året.

Nu venter selskabet en organisk vækst på 2-5 procent. Før hed intervallet 2-3 procent.

Organisk vækst er et udtryk for udviklingen, når man ser bort fra opkøb og andre særlige forhold, der kan få omsætningen til at vokse.

Pandora har været usikker på, hvordan 2023 ville udspille sig. Det kom blandt andet til udtryk i det seneste årsregnskab.

En af de ubekendte faktorer var Kina. I 2019 var Kina Pandoras fjerde største marked med en omsætning på omkring to milliarder kroner på årsplan.

Men det kinesiske marked har været en skygge af sig selv på grund af coronarestriktioner og nedlukninger i landet.

I løbet af andet kvartal har Pandora dog taget de første skridt mod at relancere sig selv i landet.

Mens det fortsat er for tidligt at konkludere noget endeligt ud fra tallene, har Pandora noteret sig, at det kinesiske marked så småt begynder at rykke på sig igen, lyder det i regnskabet.

