Pape: Historisk dom åbner for forbud imod andre bander

- Det er retshistorie. Jeg er utrolig glad for og lykkelig over, at Højesteret nu har sagt, at den her slags vil vi ikke have i Danmark.

Sådan reagerer formand for De Konservative, Søren Pape Poulsen, på onsdagens højesteretsdom, hvor der blev nedlagt forbud imod den voldelige bande Loyal To Familia, LTF.

Søren Pape Poulsen tog i sin tid som justitsminister initiativet til at forbyde og opløse banden.

Den tidligere justitsminister ser sagen mod LTF som en prøvesag.

Han mener, at Højesterets afgørelse åbner for at vurdere, om der er andre kriminelle grupperinger, man bør overveje et forbud mod.

Højesteret har med onsdagens dom stadfæstet tidligere afgørelser fra byretten og landsretten om at opløse og forbyde banden.

Retten er nået frem til, at banden ikke har et lovligt formål.

Banden kom til verden i slutningen af 2012 og i begyndelsen af 2013. Under en bemærkelsesværdig ekspansion til flere byer rundt om i landet kom det til en række blodige handlinger.

Under retssagen har anklagere nævnt 63 episoder med skyderier i det offentlige rum. 17 er blevet såret, og fem har mistet livet.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) glæder sig over dagens dom.

- LTF er i min optik en flok forhærdede forbrydere, der med vold og kriminalitet spreder utryghed blandt almindelige danskere, skriver han i en skriftlig kommentar til Ritzau.

- Nu vil vi sammen med anklagemyndigheden og politiet se på, hvad dommen giver anledning til, tilføjer han.

/ritzau/